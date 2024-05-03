Изменяют состав крови и ухудшают состояние здоровья: употребление каких продуктов следует сократить

Хотя пропаганда здорового питания ведется уже не один десяток лет, количество поклонников жареного, жирного, соленого и других "вредных" продуктов не уменьшается.

К сожалению, последствия неправильного питания не ограничиваются увеличением веса и проблемами с пищеварением. Наиболее опасно то, что оно может негативно повлиять на состав крови. Об этом пишет Радиотрек.

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В ТОП продуктов, которые вредят вашему здоровью, входят:

Мясо, колбасные изделия и паштеты из магазинов: эти продукты часто содержат много насыщенных жиров, негативно влияющих на уровень холестерина в крови.

Копченая рыба: при копчении рыбы образуются канцерогенные вещества, которые могут привести к развитию рака.

при копчении рыбы образуются канцерогенные вещества, которые могут привести к развитию рака. Продукты с пальмовым маслом: пальмовое масло содержит много транс-жиров, которые вредят сердцу и сосудам.

пальмовое масло содержит много транс-жиров, которые вредят сердцу и сосудам. Соленые и маринованные овощи: чрезмерное употребление соли может привести к повышению АД.

чрезмерное употребление соли может привести к повышению АД. Алкоголь: алкоголь оказывает негативное влияние на все органы и системы организма, а также может привести к развитию зависимости.

Употребление этих продуктов, как в отдельности, так и в сочетании, может привести к тому, что кровь станет гуще. Это, в свою очередь, повышает риск развития сердечнососудистых заболеваний, а также образования тромбов.

Конечно, съесть маленький кусочек "вредной" пищи не является смертельно опасным. Однако врачи не рекомендуют злоупотреблять такими продуктами, ведь это может иметь серьезные последствия для вашего здоровья.

Напомним, названы 20 продуктов, не провоцирующих набор веса.

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