Израильские археологи нашли туннельный комплекс тайников в возрасте 2 тысяч лет

Во время раскопок вблизи Галилейского моря в Израиле археологи наткнулись на свидетельство того, как жители города Хукок приспособили свою ритуальную купель, построенную во времена Второго Храма, для использования в качестве тайника. Это было сделано в канун Первого иудейского восстания 66 года н.э. и восстание Бар-Кохбы 132 н.э.

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Жители Хукока создали сеть тоннелей, в том числе один, что вел из миквы, или ритуальной купели, чтобы облегчить пути побега. Эти тоннели, как утверждается, являются крупнейшими из обнаруженных в регионе Галилеи, у них было около восьми тайников, соединенных между собой переходами под прямым углом, что затрудняло преследование римскими воинами. Об этом сообщает издание GreekReporter.

Кроме того, исследователи обнаружили разнообразные артефакты, среди которых разбита глиняная и стеклянная посуда, а также кольцо (хотя сам драгоценный камень отсутствовал), что позволяет заглянуть в повседневную жизнь того периода.

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Хукок, с его богатым иудейским наследием, насчитывающий два тысячелетия, также может похвастаться наличием византийской синагоги, украшенной изящной мозаикой. Раскопки этой синагоги, начатые в 2011 году под руководством профессора Джоди Магнесс и ее команды из Университета Северной Каролины, еще больше обогатили наше понимание культурного и религиозного значения региона.

Открытие комплекса тайников вызвало дискуссии среди экспертов по масштабам восстания Бар-Кохбы. Некоторые, как Ури Бергер из Управления древностей Израиля и профессор Инон Шивтиэль из Академического колледжа Зефата, считают, что внутренние части комплекса были сооружены во время Второго восстания.

Напомним, Археологи нашли доказательства пирсинга на остатках доисторических людей.

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