Израильские военные случайно наткнулись на ценный артефакт, когда патрулировали зону возле Сектора Газы (фото)

Два израильских солдата резерва, служивших на военной базе в Негеве, обнаружили византийские артефакты: ступку и толкучи, а также масляную лампу.

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Ступка и толкушки, которые, как считают, были использованы для перемола зерна и других сухих продуктов, датируются византийским периодом, что длился с 313 по 636 год нашей эры, пишет Jewish News Syndicate.

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Масляная лампа, которая, как полагают, была использована для освещения, также датируется византийским периодом.

Находку сделали солдаты Натаниэль Мельхиор и Алон Сегев, служащие в 404-м батальоне 282-й артиллерийской бригады "Голан" Армии обороны Израиля.

"Во время одной из наших прогулок по полю я наткнулся на лежащую вверх ногами глиняную посуду, и ее круглая форма меня привлекла", — сказал Мельхиор.

Эта посуда была покрыта грязью, поэтому солдат почистил ее и, поняв, о чем идет речь, позвонил в Управление древностей.

Археолог Управления древностей Сари Тал идентифицировал артефакты как ступку и толкучи, а также масляную лампу византийского периода.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

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