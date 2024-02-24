Изысканная закуска из простых ингредиентов: рецепт печеночного паштета с клюквенным желе
Бархатный паштет – идеальная закуска для праздничного стола или домашнего застолья. Это блюдо сочетает изысканность ресторанной кухни и простоту приготовления в домашних условиях.
И вы будете удивлены, как легко сделать ее самостоятельно и с небольшими затратами! Вы будете поражены вкусом. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (на 15 порций):
500 г куриной печени
1 морковь
1 луковица
2 зубчика чеснока
Сушеный базилик и помидоры – по вкусу
70 мл белого сухого вина
100 мл сливок 20%
50 г сливочного масла
Соль, молотый перец – по вкусу
Для желе:
100 г клюквы
50 мл воды
1 ст. л. сахара
2 г агар-агара
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Пошаговая инструкция:
- Промойте и нарежьте печень. Выложите на пергамент, добавьте нарезанные овощи и специи. Запекайте 20 минут при 180°C.
- Перемешать блендером со сливками и маслом до однородности, добавить соль и перец. Протрите через сито.
- Сварите желе из клюквы, процедите и добавьте в паштет.
- Охладите в холодильнике и подавайте. Приятного аппетита!
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