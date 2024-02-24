Изысканная закуска из простых ингредиентов: рецепт печеночного паштета с клюквенным желе

Бархатный паштет – идеальная закуска для праздничного стола или домашнего застолья. Это блюдо сочетает изысканность ресторанной кухни и простоту приготовления в домашних условиях.

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И вы будете удивлены, как легко сделать ее самостоятельно и с небольшими затратами! Вы будете поражены вкусом. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 15 порций):

500 г куриной печени

1 морковь

1 луковица

2 зубчика чеснока

Сушеный базилик и помидоры – по вкусу

70 мл белого сухого вина

100 мл сливок 20%

50 г сливочного масла

Соль, молотый перец – по вкусу

Для желе:

100 г клюквы

50 мл воды

1 ст. л. сахара

2 г агар-агара

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Пошаговая инструкция:

Промойте и нарежьте печень. Выложите на пергамент, добавьте нарезанные овощи и специи. Запекайте 20 минут при 180°C. Перемешать блендером со сливками и маслом до однородности, добавить соль и перец. Протрите через сито. Сварите желе из клюквы, процедите и добавьте в паштет. Охладите в холодильнике и подавайте. Приятного аппетита!

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