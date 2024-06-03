Изысканность 50-х и яркость 80-х: названы 5 модных стилей на весну - 2024

В мире моды всегда есть место для возвращения классики и возобновления популярности ретро-стиля. В 2024 году модные тенденции отличаются возвращением к элементам, которые были популярны в прошлом, но с новыми интерпретациями и акцентами. Стилистка Наталья Москаленко в своем Инстаграм-аккаунте назвала самые популярные стили одежды для весенне-летнего сезона. Об этом пишет Радиотрек.

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Элегантность, женственность и изысканность эпохи 50-х годов

В тренде будут женственные короткие кардиганы, юбки со складками, сумки-ридикюли, приталенные жакеты.

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Кожа, яркость эпохи 80-х

Это потертые кожаные куртки, которые сняты с мужского плеча, большое количество паеток, мини-юбки, яркие цвета.

Минимализм 90-х годов

Это, например, платья, облегающие фигуру.

Стиль преппи

Этот стиль остается актуален уже несколько сезонов подряд. Преппи – это все, что напоминает форму элитных учебных заведений: юбки со складками, белые рубашки, жакеты, лоферы и т.д.

Спортивный и спорт-шик стиль

Это спортивная одежда, а также (спорт-шик) ее сочетание с другими стилями: деловым, романтичным.

Напомним, мы уже писали о трендах весны-2024.

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