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К дому придет несчастье: Какие три вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома

Игорь Романько

Какие вещи нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь беду

Мольфар Макс Гордеев делится своими верованиями, утверждая, что некоторые предметы на дому служат оберегами для семьи и жилья, а также сохраняют энергию всего рода.

Он убеждает, что выбрасывать такие вещи не только несчастливо, но и может привести к беде на вас и ваших близких. Об этом пишет РадиоТрек.

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Старинные Ключи

Старинные ключи считаются не только инструментами для открывания дверей, но и символами доступа к секретам и защиты от злых духов. Макс Гордеев считает, что такой ключ, переданный через поколение, включает в себя энергию вашего рода, и его выбрасывание может лишить вас создающего защитного барьера.

Старые фото

Старые фотографии, по словам мольфара, не просто визуальные изображения прошлых моментов, но и держат в себе эмоции и души тех, кто на них изображен. Выбросить такие фотографии означает риск потерять связь со своими предками и разгневать их души.

Свадебное платье

Свадебное платье, по мнению мольфара, насыщено энергией любви и защиты, переданных ей во время свадебной церемонии. Эта вещь может служить оберегом для семьи. Макс Гордеев предостерегает, что выбросить свадебное платье может привести к потере этой защиты, поскольку ее традиционно передают из поколения в поколение.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему в детстве всем говорили, что нельзя есть из ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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