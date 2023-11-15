К дому придет несчастье: Какие три вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома

Мольфар Макс Гордеев делится своими верованиями, утверждая, что некоторые предметы на дому служат оберегами для семьи и жилья, а также сохраняют энергию всего рода.

Видео дня

Он убеждает, что выбрасывать такие вещи не только несчастливо, но и может привести к беде на вас и ваших близких. Об этом пишет РадиоТрек.

Читайте также: Можно остаться без денег, здоровья и удачи: какого предрассудка лучше соблюдать

Старинные Ключи

Старинные ключи считаются не только инструментами для открывания дверей, но и символами доступа к секретам и защиты от злых духов. Макс Гордеев считает, что такой ключ, переданный через поколение, включает в себя энергию вашего рода, и его выбрасывание может лишить вас создающего защитного барьера.

Старые фото

Старые фотографии, по словам мольфара, не просто визуальные изображения прошлых моментов, но и держат в себе эмоции и души тех, кто на них изображен. Выбросить такие фотографии означает риск потерять связь со своими предками и разгневать их души.

Свадебное платье

Свадебное платье, по мнению мольфара, насыщено энергией любви и защиты, переданных ей во время свадебной церемонии. Эта вещь может служить оберегом для семьи. Макс Гордеев предостерегает, что выбросить свадебное платье может привести к потере этой защиты, поскольку ее традиционно передают из поколения в поколение.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему в детстве всем говорили, что нельзя есть из ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!