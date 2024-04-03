К концу недели по Земле ударят сразу две красные магнитные бури: когда ждать опасности

На Земле продолжается магнитная буря, которая началась 1 апреля. В среду, 3 апреля, мощность геомагнитного шторма составляла 4 балла.

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Согласно данным сервиса Meteoagent, 4 апреля геомагнитный шторм усилится до 5 баллов (красный уровень опасности), он продлится двое суток и завершится лишь к 6 апреля.

Предварительно, в апреле геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Только 30 апреля возможна магнитная буря силой в 4 балла.

Магнитные бури в апреле 2024 года

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Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это периоды, когда магнитное поле Земли претерпевает значительные изменения под влиянием солнечной активности. Эти изменения могут привести к нарушению работы электросетей, систем связи и навигации, а также негативно влиять на самочувствие людей.

Как появляются магнитные бури?

Магнитные бури появляются, когда на Солнце происходят вспышки либо выбросы корональной массы. Эти явления генерируют потоки заряженных частиц, которые, достигая Земли, влияют на ее магнитное поле.

Как магнитные бури оказывают влияние на людей?

Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным, но чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Как пережить магнитные бури?

Следите за прогнозом магнитных бурь. Защищайте себя от солнца. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую калием и магнием. Откажитесь от алкоголя и кофеина. Соблюдайте режим дня. Занимайтесь спортом. Принимайте контрастный душ. Слушайте спокойную музыку. Избегайте стрессовых ситуаций.

Если вы чувствуете сильное воздействие магнитной бури, обратитесь к врачу.

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