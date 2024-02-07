К любому гарниру: рецепт тефтелей из свинины в томатном соусе
После долгого дня нет ничего лучше, чем уютный ужин с ароматным и сытным блюдом. Мясные шарики в томатном соусе – это замечательное решение, которое не только утолит ваш голод, но и подарит настоящее гастрономическое наслаждение. Рецептом поделился портал Shuba.
Секреты идеальных тефтелей:
- Свежее мясо: Выбирайте свежее, не замороженное мясо с небольшим содержанием жира, чтобы тефтели получились сочными. В этом рецепте используется свинина, но вы можете заменить ее говядиной, курятиной или сделать микс из нескольких видов мяса.
- Правильный фарш: Измельчите мясо и лук на мясорубке для получения однородной консистенции. Добавьте замоченный в молоке хлеб для мягкости и пышности.
- Обжаривание Обжарьте тефтели на сковороде до золотистой корочки. Это не только придаст им аппетитный вид, но и поможет "запечатать" соки внутри.
- Ароматный соус: Приготовьте соус из томатов, лука, специй и зелени. Он придаст тефтелям пикантный вкус и аппетитный аромат.
Ингредиенты :
- Мясо (свинина, говядина, курица) – 500 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Хлеб белый – 1 ломтик
- Молоко – 50 мл
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Соль и перец – по вкусу
- Мука пшеничная – 2 ст. л.
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Вода – 200 мл
- Чеснок – 2 зубчика
- Лавровый лист – 1 шт.
- Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
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Приготовление :
- Мясо и лук измельчите на мясорубке.
- Хлеб замочите в молоке на 5 минут, затем отожмите и добавьте в фарш.
- Вбейте яйцо, посолите, поперчите и тщательно перемешайте фарш.
- Из фарша сформуйте небольшие шарики, обваляйте их в муке.
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте тефтели со всех сторон до золотистой корочки.
- В миске смешайте томатную пасту, воду, измельченный чеснок, лавровый лист.
- Залейте тефтели соусом, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 15-20 минут.
- За 5 минут до готовности добавьте измельченную зелень.
- Подавайте тефтели в томатном соусе с любимым гарниром (макароны, рис, картофельное пюре).
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