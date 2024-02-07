К любому гарниру: рецепт тефтелей из свинины в томатном соусе

После долгого дня нет ничего лучше, чем уютный ужин с ароматным и сытным блюдом. Мясные шарики в томатном соусе – это замечательное решение, которое не только утолит ваш голод, но и подарит настоящее гастрономическое наслаждение. Рецептом поделился портал Shuba.

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Секреты идеальных тефтелей:

Свежее мясо: Выбирайте свежее, не замороженное мясо с небольшим содержанием жира, чтобы тефтели получились сочными. В этом рецепте используется свинина, но вы можете заменить ее говядиной, курятиной или сделать микс из нескольких видов мяса.

Правильный фарш: Измельчите мясо и лук на мясорубке для получения однородной консистенции. Добавьте замоченный в молоке хлеб для мягкости и пышности.

Обжаривание Обжарьте тефтели на сковороде до золотистой корочки. Это не только придаст им аппетитный вид, но и поможет "запечатать" соки внутри.

Ароматный соус: Приготовьте соус из томатов, лука, специй и зелени. Он придаст тефтелям пикантный вкус и аппетитный аромат.

Ингредиенты :

Мясо (свинина, говядина, курица) – 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Хлеб белый – 1 ломтик

Молоко – 50 мл

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль и перец – по вкусу

Мука пшеничная – 2 ст. л.

Масло оливковое – 2 ст. л.

Томатная паста – 2 ст. л.

Вода – 200 мл

Чеснок – 2 зубчика

Лавровый лист – 1 шт.

Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

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Приготовление :

Мясо и лук измельчите на мясорубке. Хлеб замочите в молоке на 5 минут, затем отожмите и добавьте в фарш. Вбейте яйцо, посолите, поперчите и тщательно перемешайте фарш. Из фарша сформуйте небольшие шарики, обваляйте их в муке. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте тефтели со всех сторон до золотистой корочки. В миске смешайте томатную пасту, воду, измельченный чеснок, лавровый лист. Залейте тефтели соусом, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 15-20 минут. За 5 минут до готовности добавьте измельченную зелень. Подавайте тефтели в томатном соусе с любимым гарниром (макароны, рис, картофельное пюре).

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