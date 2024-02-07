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К любому гарниру: рецепт тефтелей из свинины в томатном соусе

Цихоцкая Мария

К любому гарниру: рецепт тефтелей из свинины в томатном соусе

После долгого дня нет ничего лучше, чем уютный ужин с ароматным и сытным блюдом. Мясные шарики в томатном соусе – это замечательное решение, которое не только утолит ваш голод, но и подарит настоящее гастрономическое наслаждение. Рецептом поделился портал Shuba.

Секреты идеальных тефтелей:

  • Свежее мясо: Выбирайте свежее, не замороженное мясо с небольшим содержанием жира, чтобы тефтели получились сочными. В этом рецепте используется свинина, но вы можете заменить ее говядиной, курятиной или сделать микс из нескольких видов мяса.
  • Правильный фарш: Измельчите мясо и лук на мясорубке для получения однородной консистенции. Добавьте замоченный в молоке хлеб для мягкости и пышности.
  • Обжаривание Обжарьте тефтели на сковороде до золотистой корочки. Это не только придаст им аппетитный вид, но и поможет "запечатать" соки внутри.
  • Ароматный соус: Приготовьте соус из томатов, лука, специй и зелени. Он придаст тефтелям пикантный вкус и аппетитный аромат.

Ингредиенты :

  • Мясо (свинина, говядина, курица) – 500 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Хлеб белый – 1 ломтик
  • Молоко – 50 мл
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Соль и перец – по вкусу
  • Мука пшеничная – 2 ст. л.
  • Масло оливковое – 2 ст. л.
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Вода – 200 мл
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

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Приготовление :

  1. Мясо и лук измельчите на мясорубке.
  2. Хлеб замочите в молоке на 5 минут, затем отожмите и добавьте в фарш.
  3. Вбейте яйцо, посолите, поперчите и тщательно перемешайте фарш.
  4. Из фарша сформуйте небольшие шарики, обваляйте их в муке.
  5. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте тефтели со всех сторон до золотистой корочки.
  6. В миске смешайте томатную пасту, воду, измельченный чеснок, лавровый лист.
  7. Залейте тефтели соусом, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 15-20 минут.
  8. За 5 минут до готовности добавьте измельченную зелень.
  9. Подавайте тефтели в томатном соусе с любимым гарниром (макароны, рис, картофельное пюре).

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