К праздничному столу: рецепт шведского рождественского кекса
Попытайтесь приготовить простой в исполнении, но очень вкусный и душистый шведский рождественский кекс с вареньем. Вы будете в восторге. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Яйца куриные – 2 шт.
Сахар – 300 г
Мука пшеничная – 300 г
Масло сливочное 73% – 50 г
Молоко – 150 мл
Гвоздика молотая – 1/2 ч. л.
Корица молотая – 2 ч. л.
Имбирь сушеный молотый – 1 ч. л.
Сахар ванильный – 1 ч. л.
Сода пищевая – 1 ч. л.
Брусничное варенье – 2 ст. л.
Панировочные сухари – 10 г
Для глазури:
Яичный белок – 1/2 шт.
Лимон, сок – 1 ч. л.
Сахарная пудра – 250 г
Для украшения (замороженные ягоды)
Брусника – по вкусу
Смородина – по вкусу
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Способ приготовления:
Выставьте температуру 180°С.
Нарежьте сливочное масло, положите в сотейник и растопите и дайте остыть. После этого влейте масло тонкой струйкой в молоко и перемешайте.
Взбейте яйца с сахаром и добавьте остывшее масло с молоком.
Отдельно мешайте муку, специи, ванильный сахар, соду. Затем соедините сухие и влажные ингредиенты и перемешайте.
Добавьте в тесто брусничное варенье, перемешайте.
Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Вылейте тесто в форму и выпекайте в течение 40 минут.
Глазурь: ремешайте миксером ингредиенты для глазури и украсьте кекс.
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