К праздничному столу: рецепт шведского рождественского кекса

Попытайтесь приготовить простой в исполнении, но очень вкусный и душистый шведский рождественский кекс с вареньем. Вы будете в восторге. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар – 300 г

Мука пшеничная – 300 г

Масло сливочное 73% – 50 г

Молоко – 150 мл

Гвоздика молотая – 1/2 ч. л.

Корица молотая – 2 ч. л.

Имбирь сушеный молотый – 1 ч. л.

Сахар ванильный – 1 ч. л.

Сода пищевая – 1 ч. л.

Брусничное варенье – 2 ст. л.

Панировочные сухари – 10 г

Для глазури:

Яичный белок – 1/2 шт.

Лимон, сок – 1 ч. л.

Сахарная пудра – 250 г

Для украшения (замороженные ягоды)

Брусника – по вкусу

Смородина – по вкусу

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Способ приготовления:

Выставьте температуру 180°С.

Нарежьте сливочное масло, положите в сотейник и растопите и дайте остыть. После этого влейте масло тонкой струйкой в молоко и перемешайте.

Взбейте яйца с сахаром и добавьте остывшее масло с молоком.

Отдельно мешайте муку, специи, ванильный сахар, соду. Затем соедините сухие и влажные ингредиенты и перемешайте.

Добавьте в тесто брусничное варенье, перемешайте.

Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Вылейте тесто в форму и выпекайте в течение 40 минут.

Глазурь: ремешайте миксером ингредиенты для глазури и украсьте кекс.

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