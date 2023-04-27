К разлуке и ссорам: почему нельзя есть с ножа
Еще наши предки очень уважали нож. Его использовали для различных обрядов, защищались от врага и злых духов. Говорят, что с ножа нельзя есть. Почему разбирался UaPortal.
Приметы и обычаи, связанные с ножом
Кто ест с ножа – будет злым и жестоким.
Ешь с ножа – будешь глупым.
Есть с ножа – портить свою энергетику.
Если есть с ножа, можно потерять семейное счастье и расстаться с партнером. В семье будут ссоры и потасовки.
Постоянно есть с ножа – к болезням и упадку сил.
Также нельзя слизывать пищу с ножа, ведь можно сильно заболеть или умереть.
Не торопитесь поднимать нож с земли. Его могли подбросить в процессе ритуала, чтобы навредить.
В старину парни дарили девушкам маленькие ножи для защиты от нечистых сил.
Раньше было принято хоронить человека с ножом.
Для защиты ребенка от ведьм и нечистой силы под его перину прятали специальный нож.
Беременным советовали спать с ножом под подушкой, чтобы ребенок был здоров.
Мужчинам запрещено есть с ножа: будут злые и облысеют.
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Практические предупреждения
Запрет есть с ножа ясен: можно повредить язык или полость рта. Да и использовать нож в качестве вилки нелогично и неудобно.
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