К разлуке и ссорам: почему нельзя есть с ножа

Еще наши предки очень уважали нож. Его использовали для различных обрядов, защищались от врага и злых духов. Говорят, что с ножа нельзя есть. Почему разбирался UaPortal.

Приметы и обычаи, связанные с ножом

Кто ест с ножа – будет злым и жестоким.

Ешь с ножа – будешь глупым.

Есть с ножа – портить свою энергетику.

Если есть с ножа, можно потерять семейное счастье и расстаться с партнером. В семье будут ссоры и потасовки.

Постоянно есть с ножа – к болезням и упадку сил.

Также нельзя слизывать пищу с ножа, ведь можно сильно заболеть или умереть.

Не торопитесь поднимать нож с земли. Его могли подбросить в процессе ритуала, чтобы навредить.

Видео дня

В старину парни дарили девушкам маленькие ножи для защиты от нечистых сил.

Раньше было принято хоронить человека с ножом.

Для защиты ребенка от ведьм и нечистой силы под его перину прятали специальный нож.

Беременным советовали спать с ножом под подушкой, чтобы ребенок был здоров.

Мужчинам запрещено есть с ножа: будут злые и облысеют.

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Практические предупреждения

Запрет есть с ножа ясен: можно повредить язык или полость рта. Да и использовать нож в качестве вилки нелогично и неудобно.

Напомним, мы уже писали об удачных для уборки днях.

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