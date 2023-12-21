К салатам или как основное блюдо на Рождество: Как запекать свинину, чтобы она таяла во рту

Это блюдо – отличный вариант для праздничного стола. Мясо получается очень ароматным, сочным и нежным. Для более яркого вкуса можно добавить в смесь маринада чеснок, розмарин или другие травы.

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Рецептом поделились на сайте pixelinform. Если вы не любите острый томатный соус, его можно заменить соевым соусом или соусом песто. Вместо свиной вырезки можно использовать любое другое мясо, например свиную лопатку или грудинку.

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Ингредиенты:

1,2 кг свиной вырезки

1 ст. л. жидкого меда

1,5 ст. л. копченой паприки

1/2 ст. л. соли

1 ч. л. черного молотого перца

1 ч. л. масла

2 ст. л. острого томатного соуса

Приготовление:

На мясе сделайте несколько маленьких проколов и надрезов. Затем натирайте его смесью из паприки, соли и перца. Заверните мясо в пищевую пленку и уложите в холодильник на 3 часа. За полчаса до приготовления мясо достаньте из холодильника и оставьте при комнатной температуре. Положите мясо на лист, застеленный фольгой. Сверху добавьте немного растительного масла. Выпекайте мясо в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут. Через 45 минут полейте мясо смесью из меда и паприки. Запекать еще 20 минут. Подавайте мясо с отварными или свежими овощами.

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