К ветеринару ходить не придется: топ пород собак, имеющих крепкое здоровье

Решение завести собаку требует тщательного обдумывания и готовности взять на себя ответственность. Хотя четвероногий друг безусловно наполнит вашу жизнь радостью и любовью, важно учитывать и финансовый аспект содержания животного.

Ветеринар Лайза Кан поделилась с изданием Mirror информацией о породах собак, генетически менее подверженных заболеваниям. Это позволит владельцам сэкономить на ветеринарных услугах.

Австралийский скотник

Эта порода отличается необычайной выносливостью и сильным характером. Австралийские скотоводы чрезвычайно энергичны и требуют активного образа жизни с регулярными физическими нагрузками.

"Австралийские скотоводческие собаки созданы для выносливости и получают большую пользу от активного образа жизни", - подчеркивает доктор Кан. Их крепкое здоровье делает их отличными компаньонами для активных владельцев.

Бордер-когда

Бордер когда не только входит в перечень самых умных пород собак в мире, но и отличается исключительным здоровьем. Эти собаки сохраняют свою силу и энергичность даже в старшем возрасте, что делает их идеальными долгосрочными компаньонами.

Австралийская овчарка

Австралийские овчарки, известные своей роскошной шерстью и яркой внешностью, были выведены специально для продолжительной работы в суровых условиях. Их естественная выносливость и адаптивность обеспечивают отличное здоровье и меньшую склонность к генетическим заболеваниям.

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Хаски

Несмотря на то, что густая двойная шерсть хаски нуждается в регулярном уходе, эта порода считается одной из самых здоровых среди домашних собак.

"Выведенные для холодного климата и тяжелых физических нагрузок хаски эволюционировали в сильную и выносливую от природы породу", - отмечает ветеринар Лайза Кан.

Бигль

Бигли, с их охотничьим прошлым, демонстрируют отличные показатели здоровья. Активный образ жизни, заложенный в генах этой породы, способствует естественному поддержанию хорошей физической формы.

"Как активные охотничьи собаки, бигли поддерживают хорошую физическую форму, что способствует их общему крепкому здоровью", - объясняет доктор Кан.

Кроме отличного здоровья, бишли также характеризуются дружелюбием и прекрасно адаптируются к жизни в семьях разного состава, что делает их универсальным выбором для многих будущих владельцев.

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