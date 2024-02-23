Как ароматизировать дом с помощью губки для мытья посуды: хитрый лайфхак

Чтобы наполнить свое жилье приятными запахами, многие прибегают к дорогим ароматизаторам или диффузорам. Однако создать ароматную атмосферу дома можно и без лишних трат.

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Приготовить домашний ароматизатор можно в домашних условиях, используя простые и доступные ингредиенты. Все, что понадобится сообразительной хозяйке – это губки для мытья посуды, эфирное масло и кондиционер для белья. Об этом пишет Телеграф.

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Как сделать ароматизатор из обычной губки

Разрежьте каждую губку на шесть частей. Поместите их в емкость с водой и немного отожмите, чтобы они остались влажными, но не пропускали воду. После этого добавьте на каждый кусочек губки по 5-6 капель любимого эфирного масла и разложите их у батареи.

Постепенно вода и масла будут испаряться, наполняя помещение отличным ароматом. Еще один способ ароматизировать дом – замочить губки в воде с добавлением кондиционера для белья и разместить их у радиаторов тепла.

Напомним, мы уже писали, как сделать ароматизатор из эфирного масла на воде.

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