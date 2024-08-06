Как бороться с фитофторой на участке: советы огородников

Культивирование разнообразных овощей в парниках на собственном участке часто является не капризом садоводов, а необходимостью в условиях нашего климатического пояса. Вырастить по-настоящему сладкие томаты или паприку на открытом воздухе удается только тем дачникам, проживающим в южных регионах страны.

В то же время, немногие могут похвастаться наличием нескольких парников на своей территории. Обычно на дачном участке установлена только одна теплица, где выращивают и томаты, и баклажаны, и огурцы, и сладкий перец. В таких условиях соблюдение принципов севооборота становится почти невозможным. Об этом пишет noviydocotor.

Полезные свойства хрена на огороде

Ежегодное выращивание одинаковых культур в теплице имеет негативные последствия. Со временем санитарное состояние парников ухудшается, поэтому участок нуждается в очистке. Эта важная процедура беспокоит многих дачников. Есть немало химических фунгицидов для дезинфекции участка, но на собственном огороде желательно минимизировать использование химикатов.

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Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать хрен. Он принадлежит к семейству крестоцветных – как горчица, редька и рапс. Корни и даже листья этого растения способны выделять фитонциды. Это помогает бороться с многочисленными патогенными грибами в почве, включая возбудителей распространенной грибковой болезни фитофторы.

На ведро воды следует добавить 2 кг измельченного хрена. Получившуюся смесь оставляют настаиваться в течение 3-4 дней, после чего ею обильно поливают почву. Зная о свойствах настоя из хрена, вы можете использовать его в следующем дачном сезоне на протяжении всего лета. Добавляйте листья хрена к зеленому удобрению или регулярно готовьте настои на основе этого растения.

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