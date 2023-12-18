Как бороться с секущимися волосами: эффективный метод от трихологов

Посеченные кончики волос – проблема распространена. Она может возникать по совершенно разным причинам, начиная от недостатка микро- и макроэлементов в организме и заканчивая генетикой.

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Об этом сообщает Ukr.Media.

Главных причин появления секущихся волос, по словам экспертов, всего четыре.

Первая причина – недостаток микро- и макроэлементов. Бывает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также жестких диетах. Вторая причина – термические повреждения. Здесь речь идет об ошибках в уходе: сушке горячим феном и использовании горячих плойок.

Третья причина – химическое повреждение волос после мелирования, окрашивания и химических завивок. Следующее — генетические дефекты стержня волоса, когда волос с самого начала растет слабее и поэтому расщепляется раньше.

Наряду с этим трихологи поделились простыми способами, которые помогут справиться с проблемой секущихся волос.

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Сначала нужно выяснить причину. Но какой бы она ни была, существуют общие правила ухода за секущимися кончиками. В частности, мойте голову теплой водой с мягкими очистными средствами. После каждой такой процедуры хотя бы на 20 минут наносите на стержни волосы сыворотку и маски. Не сушите локоны горячим феном. Если все, что специалисты перечислили раньше, необходимо для того, чтобы волосы выглядели хорошо, то четвертое правило поможет вам вырастить здоровые и крепкие локоны. Речь идет об укреплении волосяного фолликула. Делать это можно с помощью лосьонов, мезотерапии, плазмотерапии, карбокситерапии и физиотерапии, – рассказали эксперты.

Кстати, существуют универсальные рекомендации для укрепления волос, которые способствуют общему здоровью и цветущему внешнему виду. Одна из них свидетельствует, что волосы ни в коем случае нельзя мыть горячей водой.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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