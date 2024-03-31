Как бороться с тлей на огороде: огородники поделились действенными лайфхаками
Тля – настоящая напасть для любого садовода. Этот вредитель не только вредит растениям, но и может полностью их уничтожить, если не принять меры.
Тля поражает стебли, останавливая их рост и развитие. В запущенных случаях растение погибает. Этот вредитель размножается очень быстро, поэтому оттягивать его уничтожение нельзя.
К счастью, существует простой и доступный метод борьбы с тлей, не требующий использования химических препаратов. Об этом пишет Телеграф.
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Мыльный раствор: ваш спаситель от тли
Главное – действовать быстро! Как только вы заметили тлю на своих растениях, готовьте мыльный раствор:
- Натрите на терке 20 грамм хозяйственного мыла.
- Добавьте литр воды.
- Хорошо размешайте до полного растворения мыла.
- Залейте раствор в пульверизатор.
- Обработайте растения, пораженные тлей, обильно увлажняя их мыльным раствором.
Лучше всего проводить обработку вечером, когда вредители менее активны.
Мыльный раствор проникает в тела тлей и вызывает у них удушье. Утром вы увидите, что вредители погибли и лежат на земле.
Помните:
- Для усиления эффекта можно добавить в мыльный раствор несколько капель эфирного масла лаванды или мяты.
- Обработку следует повторять через 3-4 дня до полного исчезновения вредителя.
- Мыльный раствор – это безопасный и экологичный метод борьбы с тлей, который не вредит растениям и окружающей среде.
Благодаря этому простому рецепту вы сможете сохранить свои растения здоровыми и уберечь их от вредителей.
Напомним, мы уже писали об эффективных способах борьбы с тлей.
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