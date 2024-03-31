Как бороться с тлей на огороде: огородники поделились действенными лайфхаками

Тля – настоящая напасть для любого садовода. Этот вредитель не только вредит растениям, но и может полностью их уничтожить, если не принять меры.

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Тля поражает стебли, останавливая их рост и развитие. В запущенных случаях растение погибает. Этот вредитель размножается очень быстро, поэтому оттягивать его уничтожение нельзя.

К счастью, существует простой и доступный метод борьбы с тлей, не требующий использования химических препаратов. Об этом пишет Телеграф.

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Мыльный раствор: ваш спаситель от тли

Главное – действовать быстро! Как только вы заметили тлю на своих растениях, готовьте мыльный раствор:

Натрите на терке 20 грамм хозяйственного мыла.

Добавьте литр воды.

Хорошо размешайте до полного растворения мыла.

Залейте раствор в пульверизатор.

Обработайте растения, пораженные тлей, обильно увлажняя их мыльным раствором.

Лучше всего проводить обработку вечером, когда вредители менее активны.

Мыльный раствор проникает в тела тлей и вызывает у них удушье. Утром вы увидите, что вредители погибли и лежат на земле.

Помните:

Для усиления эффекта можно добавить в мыльный раствор несколько капель эфирного масла лаванды или мяты.

Обработку следует повторять через 3-4 дня до полного исчезновения вредителя.

Мыльный раствор – это безопасный и экологичный метод борьбы с тлей, который не вредит растениям и окружающей среде.

Благодаря этому простому рецепту вы сможете сохранить свои растения здоровыми и уберечь их от вредителей.

Напомним, мы уже писали об эффективных способах борьбы с тлей.

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