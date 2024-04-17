Как бороться с высокой влажностью в квартире: 5 полезных советов

Повышенная влажность в жилье – это не только неприятные ощущения, но и серьезная угроза здоровью и имуществу. К счастью существует несколько действенных методов, которые помогут вам преодолеть эту проблему. Есть много методов, как более ожесточенных, так и более дешевых. Поэтому выбирайте по своему вкусу и кошелек. Об этом пишет Главред.

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Проветривание – ваш верный друг

Открывайте окна каждый час хотя бы на 10 минут, независимо от времени года. Это самый простой и эффективный способ обновить воздух и снизить уровень влажности. Особенно важно проветривать после приготовления пищи, стирки, купания или принятия душа.

Солнечный свет – враг влаги

В солнечные дни поднимайте шторы и жалюзи. Солнечные лучи согреют окна, которые, в свою очередь, согреют комнату и помогут испарить лишнюю влагу.

Устраните щели и трещины

Проверьте межпанельные швы, стены, плинтусы и другие места на наличие щелей и трещин, через которые может проникать влага с улицы. Зашпаклюйте или заклейте все подобные дефекты.

Проверьте вентиляцию

Убедитесь, что вентиляция в вашем доме работает исправно. Очистите вентиляционные шахты и оконные решетки. Если вентиляция недостаточно, можно установить вытяжные вентиляторы.

Осушитель воздуха – ваш спаситель

В особо сложных ситуациях вам поможет осушитель воздуха. Этот прибор конденсирует излишнюю влагу из воздуха и собирает ее в специальный контейнер. Вы можете установить желаемый уровень влажности и осушитель будет автоматически поддерживать его.

Помните:

Удобный уровень влажности в жилом помещении составляет 45-60%.

Высокая влажность может привести к возникновению плесени, грибка, аллергии и проблем с дыханием.

Регулярно проводите профилактические мероприятия, чтобы предотвратить появление сырости.

При необходимости не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам.

Напомним, мы уже писали, как определить влажность воздуха дома без специальных приборов.

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