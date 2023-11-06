Как быстро чистить арахис, фундук и грецкий орех: простые способы

Орехи считаются ценным источником полезных жиров и белка, хотя иногда их считают калорийными. Эти дары природы на самом деле очень питательны и могут эффективно насытить организм.

Видео дня

Недавние исследования показали, что люди, регулярно употребляющие орехи в больших количествах, не сталкиваются с проблемами сердца, сосудов, веса и жиров, пишет espreso.tv.

Читайте также: Кому запрещено есть орехи, чтобы не навредить здоровью

Фундук, являющийся плодом орешника, славится своей прочностью, но есть один оригинальный способ, которым его можно легко раскрыть – это применение гаечного накидного ключа. Просто закрутите гаечный ключ вокруг ореха и постучитесь молотком по нему, чтобы открыть оболочку.

Заморозка также может помочь открыть грецкие орехи. Если не хотите ждать, просто поместите орехи в духовку на 10 минут при температуре около 200 градусов. После этого скорлупа станет более хрупкой и легкой для вскрытия.

Чтобы освободить сырой арахис от оболочки, окуните его в теплую воду примерно на два часа. Затем легко можно отчистить оболочку руками. Еще один способ – разложить арахис на противне и подвергнуть его воздействию духовки при температуре 180 градусов в течение 3-5 минут.

Иногда орехи могут оказаться горькими, но не следует их выбрасывать или возвращать в магазин. Грецкие орехи можно сделать аппетитными и пригодными к употреблению.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!