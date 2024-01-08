Как быстро дезодорировать обувь, имеющую неприятный запах: лучшие народные методы

Независимо от того, это интенсивное занятие в спортзале или ежедневная прогулка, в конце дня ваша обувь должна пахнуть совсем не приятно. Это досадная проблема, которая со временем становится слишком дискомфортной.

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Издание SantePlus поделилось натуральными средствами, которые помогут решить эту проблему быстро и успешно.

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Эфирные масла

Кроме того, что эфирные масла являются антибактериальными и противогрибковыми средствами, они могут быть гениальным способом дезодорировать вашу обувь. Просто нанесите несколько капель эфирного масла на ваш выбор на ватный диск и вложите его внутрь обуви.

Цитрусовые

Цитрусовые известны своим необычайно освежающим запахом. В этом случае, что может быть лучше, чем использовать их для нейтрализации и поглощения неприятных запахов, которые могут исходить из вашей обуви.

Просто возьмите цедру цитрусового фрукта, это может быть апельсин, лимон или грейпфрут и поместите ее внутрь обуви. Цитрусовые ароматизируют вашу обувь и уберут неприятный запах.

Кофейная гуща

Кофейная гуща имеет сильный запах и зернистую текстуру, что помогает устранить неприятные запахи, исходящие от вашей обуви.

Положите в обувь половину чашки кофейной гущи. Убедитесь, что она полностью сухая. Оставьте ее в обуви некоторое время, пока земля не впитает все неприятные запахи. Наконец, встряхните обувь над мусорным ведром, чтобы полностью удалить гущу.

Лавровое письмо

Неприятные запахи также могут появляться в вашем обувном шкафу, а следовательно, распространяться в вашей обуви. Лавровый лист, регулярно используемый в кулинарии, также можно использовать для ароматизации обувного шкафа, рассеивая возникающие там неприятные запахи.

Для этого просто возьмите с собой несколько тканевых мешочков и вложите несколько листиков этой ароматной приправы. Вы можете разместить эти ароматизаторы в разных уголках обуви. Уникальный аромат лаврового листа нейтрализует все неприятные запахи, хранящиеся в вашем обувном шкафу.

Мешочки с лавровым листом можно вложить внутрь обуви и оставить на ночь.

Попробуйте эти натуральные методы, и вы больше не будете испытывать дискомфорт во время разувания.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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