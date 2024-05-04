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Как быстро и без мороки стерилизовать банки: советы хозяек

Цихоцкая Мария

Как быстро и без мороки стерилизовать банки: советы хозяек
Стерилизация бутылок - обязательный этап в заготовке консерваций

С наступлением сезона заготовок многие хозяйки сталкиваются с вопросом, как быстро и эффективно простерилизовать банки. Существует несколько простых и проверенных методов, которые помогут сохранить ваши заготовки на долгую зиму. Они не займут много времени. Эти советы особенно пригодятся новичкам. Об этом пишет Главред.

Стерилизация на пару:

  • Заполните кастрюлю водой на треть объема.
  • Доведите воду до кипения.
  • Поставьте в кастрюлю решетку или дуршлаг так, чтобы дно банок не касалось воды.
  • Поставьте банки горлышком вниз на решетку.
  • Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут (время зависит от их объема).
  • Осторожно извлеките банки из кастрюли с помощью щипцов или полотенца.

Стерилизация в духовке:

  • Вымойте банки с моющим средством.
  • Поставьте банки горлышком вниз на противень.
  • Разогрейте духовой шкаф до 150°C.
  • Стерилизуйте банки в течение 15–20 минут.
  • Выключите духовку и оставьте банки остывать внутри.

Стерилизация в микроволновке:

  • Налейте в каждую банку немного воды (2-3 столовых ложки).
  • Поставьте банки в микроволновку.
  • Включите микроволновку на максимальную мощность.
  • Стерилизуйте банки в течение 5-7 минут (время зависит от их объема).
  • Осторожно извлеките банки из микроволновки с помощью щипцов.

Стерилизация в мультиварке:

  • Налейте в чашу мультиварки 1 литр воды.
  • Установите решетку в чашу мультиварки.
  • Поставьте банки горлышком вниз на решетку.
  • Закройте крышку мультиварки.
  • Включите режим "Варка на пару".
  • Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут.

Стерилизация в посудомоечной машине:

  • Поставьте банки в посудомоечную машину горлышком вверх.
  • Выберите режим мойки с высокой температурой (не менее 70°C).
  • Запустите посудомоечную машину.

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Советы:

  • Перед стерилизацией тщательно вымойте банки с моющим средством.
  • Используйте только целые банки без трещин и сколов.
  • Не ставьте в духовку или микроволновку банки с металлическими крышками.
  • Осторожно извлекайте горячие банки из кастрюли, духовки или микроволновки.

Какой способ выбрать?

Выбор метода стерилизации зависит от ваших личных предпочтений и доступных ресурсов. Все 5 способов просты, быстры и эффективны. Экспериментируйте и найдите метод, который вам больше всего нравится!

Напомним, мы уже писали, как стерилизовать банки для консервации всего через 4 минуты.

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