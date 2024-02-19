Как быстро и эффективно прочистить засор в раковине: действенные лайфхаки от профессионалов

Очистка слива – это рутинная процедура, с которой время от времени сталкивается каждый владелец дома, когда раковина на кухне или в ванной забивается. Но если это произошло, медлить не стоит.

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Если вы не хотите вызвать сантехника, засор можно нейтрализовать самостоятельно. Советы и рекомендации по решению проблемы засорения слива читайте ниже. Об этом пишет УНИАН.

Как очистить ливень в раковине

Когда ливень в раковине забивается, возникает множество неудобств, и эту проблему следует решать быстро, не дожидаясь сантехники. Чтобы исправить засор в раковине с помощью доступных средств, можно воспользоваться несколькими методами.

Для химического очищения сифона в раковине можно использовать специальные средства, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах. Эти жидкости, гели и порошки заливаются в раковину на полчаса, затем промываются большим количеством горячей воды.

Для механической очистки слива дома можно использовать вантуз. Для этого раковину наполовину заполняют горячей водой и начинают активно использовать вантуз, создавая необходимое давление, чтобы устранить проблему с застоем жидкости. Для более глубокого засорения можно использовать сантехнический трос с ручкой и пикообразной насадкой, чтобы пробить пробку в раковине.

Также есть народные способы очищения слива.

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Несколько эффективных способов борьбы с засорениями в раковинах включают:

Залить кипящую воду в трубы, чтобы удалить легкие засоры из жира.

Использовать крепкий раствор соли, который заливается в раковину, а затем работает вантузом.

Высыпать каустическую соду в стояк, добавить кипяток и оставить на четверть часа, затем промыть водой.

Смешайте пищевую соду с уксусом: залить несколько ложек соды в забитый слив, добавить немного уксуса, а затем залить стаканом уксуса. После химической реакции стояк следует промыть горячей водой.

Как избежать засорения слива

Лучший способ избежать потребности в очистке слива – это предотвращение его загрязнения. Не следует выливать в раковину масло и жир, а также остатки пищи, волосы и другие отходы. Для профилактики следует регулярно промывать трубы кипятком и устанавливать защитные.

Напомним, мы уже писали, как быстро очистить раковину.

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