Как быстро и качественно заточить ножницы в домашних условиях: простой лайфхак

Ножницы являются незаменимыми в каждом доме. Важно, чтобы такой необходимый инструмент всегда был готов к использованию.

UAportal совместно с noviydoctor подготовили для вас несколько советов, как эффективно и легко заточить ножницы. Для этого способа не понадобится использовать стакан, фольгу или точилку.

Как самостоятельно заточить ножницы

Прежде всего, следует отметить, что описанный метод заточки подходят не для всех типов ножниц. Он подойдет для канцелярских и некоторых видов кухонных ножниц, которые не имеют специальных зубчиков или неоднородных поверхностей для пиления.

Для маникюрных, парикмахерских и других специализированных инструментов рекомендуется обращаться к профессионалам для их заточки.

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Чтобы наточить инструмент, вам нужно будет равномерно нарезать кусок наждачной бумаги (Р600 или Р300).

Главное здесь – не делать это беспорядочно, ведь именно в этом кроется ключ к успеху.

Сначала откройте ножницы так, чтобы угол между лезвиями был равен 90 градусам. Затем прижмите наждачную бумагу к точке пересечения лезвий и сделайте надрез до тех пор, пока ножницы полностью не сомкнутся. Повторите этот процесс минимум 25 раз, а затем переверните наждачную бумагу и сделайте еще 25 надрезов с противоположной стороны.

Этот эффективный и простой метод позволит вам заточить ножницы качественно и без лишних усилий. Это идеальный вариант для тех, кто не желает отдавать свои ножницы на заточку мастеру.

Напомним, ранее мы UAportal рассказывал о еще одном способе заточки ножниц с помощью иглы и бутылки из под корвалола.

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