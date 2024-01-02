Как быстро избавиться от запаха горелого в помещении: действенный лайфхак

Неприятный запах гари, возникающий вследствие пожара или пригорания пищи, может испортить настроение и сделать пребывание в квартире некомфортным. Но не стоит отчаиваться, ведь существует несколько простых способов, которые помогут быстро и эффективно устранить этот запах.

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Об этом пишет Telegraf.

Хвойный отвар

Хвоя обладает мощными антисептическими и дезодорирующими свойствами, поэтому ее отвар является одним из самых эффективных средств для удаления запаха гари. Для приготовления отвара нужно залить 100 г хвои 1 л воды и довести до кипения. После этого варить на слабом огне в течение 20 минут. Отвар можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с пищевой содой. Для этого в отвар добавляют 1 ст. л. пищевой соды и кипятят еще 5 минут.

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Кожа цитрусовых

Кожа цитрусовых также имеет приятный аромат, который помогает перебить неприятный запах гари. Для этого необходимо нарезать кожуру лимона или апельсина на небольшие кусочки и разложить по квартире. Кожицу можно также засушить и использовать в качестве ароматизатора.

Ароматный кофе

Аромат кофе не только приятен, но и обладает способностью абсорбировать неприятные запахи. Поэтому, если в квартире появился запах гари, можно заварить чашку кофе и насладиться его ароматом.

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