Как быстро нейтрализовать запах сигарет в помещении: хозяйки поделились действенным лайфхаком

Курение внутри жилых помещений приводит к появлению неприятного запаха табачного дыма, дольки которого оседают на стенах, мебели и одежде, создавая стойкую вонь, что нежелательно для большинства людей.

Видео дня

Устранить затхлый дух дыма в доме является не менее проблематичной задачей, чем избавиться от любого другого резкого запаха. В торговых точках предлагается широкий выбор препаратов для борьбы с ароматом табачного дыма, в частности аэрозольных спреев для помещений или ароматизированных свечей.

Однако такие средства лишь временно маскируют неприятный запах, а их действие кратковременно. Для эффективного решения проблемы следует воспользоваться естественными методами. Об этом пишет Utopia.

Как минимизировать запах дыма

- Запах дыма чрезвычайно устойчив. Поэтому, по возможности, следует избегать курения внутри помещений и попадания дыма в дом.

– Если кто-то все же курит в квартире, на это время обязательно проветривайте комнату.

- Регулярно опорожняйте и очищайте пепельницы.

- При случайном задымлении немедленно проветрите помещение. Комнаты, где регулярно курят, необходимо проветривать не менее трех раз в день в течение 10 минут.

Читайте также: Уксус и перекись водорода: как убрать плесень на пластиковых окнах

Природные средства для устранения запаха дыма

Горячий лимон

Лимоны являются одним из наиболее универсальных натуральных средств с широким спектром применения. Благодаря интенсивному свежему аромату они эффективно нейтрализуют запах дыма.

Разделите лимон пополам, а затем разрежьте половинки на 4-6 долек. Залейте кусочки крутого кипятка. Разместите емкость с лимоном в задымленном помещении.

В зависимости от площади комнаты может потребоваться несколько плошек или повторная обработка.

Уксус – одно из самых известных универсальных средств, эффективен также для удаления запаха дыма.

Смешайте 5-8 капель уксуса с 300 мл воды. Доведите смесь до кипения. Перелейте горячую жидкость в жаростойкую емкость и поместите ее в задымленную комнату.

Кофе

Насыпьте 3-4 ст. молотого кофе в миску. Залейте кофейный порошок крутым кипятком. Разместите одну или несколько мисок с кофе в задымленном помещении в зависимости от его размера.

Напомним, мы уже писали, как нейтрализовать неприятный запах в туалете.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !