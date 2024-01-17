Как быстро очистить противень: действенный лайфхак

Чистка противня духовки – это неприятная задача, особенно если на нем накопилось много пригоревшей грязи. Однако существует простой и эффективный способ избавиться от этой проблемы с помощью пищевой соды и уксуса.

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Об этом пишет glavred.

Как это работает?

Пищевая сода обладает мягкими абразионными свойствами, которые помогают удалить грязь и жир. Уксус, в свою очередь, является кислотой, которая растворяет жир и делает его более легким для удаления.

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Что нужно:

10 столовых ложек пищевой соды

3 столовые ложки уксуса

4 стакана горячей воды

Инструкции:

Смешайте пищевую соду, уксус и горячую воду в миске. Перемешайте, чтобы получить однородную пасту. Нанесите пасту на противень духовки, особенно на участки с наибольшим загрязнением. Оставьте пасту на несколько часов или на ночь, если есть возможность. По истечении времени удалите пасту губкой и водой.

Напомним, мы уже писали, как поддерживать чистоту на кухне.

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