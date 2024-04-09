Как быстро отделить белок от желтка: топ 4 действенных метода
Удачное приготовление блюд зависит от четкого разделения белка и желтка. Мы поделимся с вами 5 простыми методами, которые помогут вам легко и без проблем справиться с этой задачей.
Все они просты в исполнении и будут по силам даже новичку. Об этом пишет Гордон.
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Разбивка скорлупы ножом:
- Ударьте ножом по центру яйца, чтобы образовалась небольшая трещина.
- Раскройте яйцо по трещине и переливайте желток из одной половинки скорлупы в другую, пока белок не вытечет в миску.
Разбивка в миску:
- Разбейте яйцо над миской на две одинаковые части.
- Осторожно переливайте желток из одной половинки в другую, давая белку стечь в миску.
Использование рук:
- Разбейте яйцо в небольшую тарелку.
- Осторожно подхватите желток руками, словно подбирая его снизу.
- Если на желтке остался белок, немного разведите пальцы, чтобы он стек.
Ложка с отверстиями:
- Разбейте яйцо на ложку с отверстиями.
- Белок стечет через отверстия в миску, а желток остается в ложке.
Использование воронки:
- Разбейте яйцо в воронку, расположенную над тарелкой под углом 45 градусов.
- Белок стечет через воронку, а желток останется на поверхности.
Важно:
- Не убивайте яйцо слишком сильно, чтобы не повредить желток.
- Если вы используете метод переливания, делайте это с осторожностью, чтобы не разорвать желток.
- Для лучшего результата руки и посуда должны быть сухими.
Напомним, мы уже писали, как сэкономить время и усилия на кухне.
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