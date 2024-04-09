Как быстро отделить белок от желтка: топ 4 действенных метода

Удачное приготовление блюд зависит от четкого разделения белка и желтка. Мы поделимся с вами 5 простыми методами, которые помогут вам легко и без проблем справиться с этой задачей.

Все они просты в исполнении и будут по силам даже новичку. Об этом пишет Гордон.

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Разбивка скорлупы ножом:

Ударьте ножом по центру яйца, чтобы образовалась небольшая трещина.

Раскройте яйцо по трещине и переливайте желток из одной половинки скорлупы в другую, пока белок не вытечет в миску.

Разбивка в миску:

Разбейте яйцо над миской на две одинаковые части.

Осторожно переливайте желток из одной половинки в другую, давая белку стечь в миску.

Использование рук:

Разбейте яйцо в небольшую тарелку.

Осторожно подхватите желток руками, словно подбирая его снизу.

Если на желтке остался белок, немного разведите пальцы, чтобы он стек.

Ложка с отверстиями:

Разбейте яйцо на ложку с отверстиями.

Белок стечет через отверстия в миску, а желток остается в ложке.

Использование воронки:

Разбейте яйцо в воронку, расположенную над тарелкой под углом 45 градусов.

Белок стечет через воронку, а желток останется на поверхности.

Важно:

Не убивайте яйцо слишком сильно, чтобы не повредить желток.

Если вы используете метод переливания, делайте это с осторожностью, чтобы не разорвать желток.

Для лучшего результата руки и посуда должны быть сухими.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить время и усилия на кухне.

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