Как быстро почистить креветки: хозяйки поделились лайфхаком

Креветки – это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Однако, прежде чем готовить креветки, их необходимо очистить. Этот процесс может показаться сложным, но в действительности он очень прост.

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Об этом пишет Ukr.media.

Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам быстро и легко очистить креветки:

Выберите креветки. Лучше всего использовать большие креветки, которые легче чистить. Разрежьте креветку вдоль спинки. Для этого используйте острый ножик. Отделите пластинки креветки от головы до хвоста. Для этого используйте руки. Отрежьте или оторвите голову креветки. Оторвите ноги креветки. Удалите пищевод. Для этого используйте острый ножик. Осторожно, плавным движением, не сильно углубляясь, сделайте надрез по спине. Слегка раздвигаем мясо и осторожно достаем пищевод пальцами или ножом. Промойте очищенные креветки в воде. Легко просушите креветки бумажным полотенцем.

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Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам быстро и легко очистить креветки.

Если креветки заморожены, их нужно разморозить перед очищением. Для этого лучше всего использовать холодную воду.

Чтобы креветки были более удобными для очистки, их можно предварительно погрузить в кипяток на несколько секунд.

Если вы хотите удалить из креветок панцирь, вы можете сделать это с помощью ножа или специального инструмента для очистки креветок.

Напомним, мы уже писали, как чистить креветки правильно.

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