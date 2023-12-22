Как быстро почистить креветки: хозяйки поделились лайфхаком
Креветки – это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Однако, прежде чем готовить креветки, их необходимо очистить. Этот процесс может показаться сложным, но в действительности он очень прост.
Об этом пишет Ukr.media.
Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам быстро и легко очистить креветки:
- Выберите креветки. Лучше всего использовать большие креветки, которые легче чистить.
- Разрежьте креветку вдоль спинки. Для этого используйте острый ножик.
- Отделите пластинки креветки от головы до хвоста. Для этого используйте руки.
- Отрежьте или оторвите голову креветки.
- Оторвите ноги креветки.
- Удалите пищевод. Для этого используйте острый ножик. Осторожно, плавным движением, не сильно углубляясь, сделайте надрез по спине. Слегка раздвигаем мясо и осторожно достаем пищевод пальцами или ножом.
- Промойте очищенные креветки в воде.
- Легко просушите креветки бумажным полотенцем.
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Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам быстро и легко очистить креветки.
- Если креветки заморожены, их нужно разморозить перед очищением. Для этого лучше всего использовать холодную воду.
- Чтобы креветки были более удобными для очистки, их можно предварительно погрузить в кипяток на несколько секунд.
- Если вы хотите удалить из креветок панцирь, вы можете сделать это с помощью ножа или специального инструмента для очистки креветок.
Напомним, мы уже писали, как чистить креветки правильно.
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