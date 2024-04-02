Как быстро почистить тканевый абажур лампы: полезные советы от хозяек

Чистка абажура настольной лампы может показаться сложной задачей, ведь ее нельзя просто постирать или протереть влажной тряпкой.

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Однако не огорчайтесь! Существуют простые и эффективные методы, которые помогут избавиться от пыли, шерсти домашних животных и других загрязнений, не повредив деликатный текстиль. Об этом пишет Obozrevatel.

Лайфхаки для чистки абажура:

Липкий валик: Это самый простой и удобный способ очистить абажур от пыли и мелкого мусора. Снимите абажур с лампы, стряхните с него пыль и проведите валиком по всей поверхности.

Малярный скотч: Этот способ похож на внедрение липкого валика. Наклейте полоску малярного скотча на абажур клейкой стороной вверх, затем резко оторвите. На скотче останется пыль и грязь.

Этот способ похож на внедрение липкого валика. Наклейте полоску малярного скотча на абажур клейкой стороной вверх, затем резко оторвите. На скотче останется пыль и грязь. Перчатка для вычесывания животных: Если у вас есть домашние животные, перчатка для вычесывания их шерсти может стать отличным инструментом для чистки абажура. Просто проведите варежкой по абажуру несколько раз, а затем промойте ее водой.

Меламиновая губка: Эта универсальная губка может использоваться для чистки различных поверхностей, включая абажуры. Слегка смочите губку водой и проведите ею по абажуру. Губка соберет всю пыль, шерсть и паутину.

Эта универсальная губка может использоваться для чистки различных поверхностей, включая абажуры. Слегка смочите губку водой и проведите ею по абажуру. Губка соберет всю пыль, шерсть и паутину. Пылесос: Вы можете использовать пылесос с мягкой щеткой для чистки абажура. Уменьшите мощность всасывания, чтобы не повредить ткань.

Выведение пятен:

Если на абажуре появились пятна, лучше использовать специальные чистящие средства текстиля. Подойдет кислородный отбеливатель или спрей для чистки ковров. Перед использованием любого средства проведите тест на небольшом незаметном участке абажура, чтобы убедиться, что оно не обесцвечивает ткань.

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Дополнительные советы:

Перед чисткой абажура снимите его с лампы.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Не используйте жесткие щетки или абразивные чистящие средства, так как они могут повредить ткань.

После чистки дайте абажуру полностью высохнуть.

Напомним, мы уже писали, как ускорить процесс уборки.

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