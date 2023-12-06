Как быстро похудеть к Новому году: проверенный лайфхак

Если вы начнете работать над своей фигурой уже сейчас, можно без ущерба для здоровья и легко избавиться от нескольких лишних килограммов до Нового года.

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ТСН подсказал несколько шагов, которые могут помочь вам быстро похудеть на 10 килограммов в течение 30 дней:

Найдите мотивацию

Выберите особый повод, вдохновляющий вас на работу над своим весом.

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Составьте график питания

Просмотрите свой рацион, избегайте вредных продуктов и соблюдайте сбалансированное питание.

Ставьте реальные цели

Планируйте снижение веса постепенно, избегайте агрессивных диет, чтобы избежать вреда для здоровья.

Добавьте физические нагрузки

Совместите силовые и кардионагрузки для максимального эффекта. Выполняйте упражнения для разных групп мышц.

Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.

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