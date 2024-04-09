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Как быстро покрасить пасхальные яйца в горох: хозяйки поделились впечатляющим лайфхаком

Цихоцкая Мария

Как быстро покрасить пасхальные яйца в горох: хозяйки поделились впечатляющим лайфхаком

Пасха – один из самых светлых и радостных праздников года. Этот день полон тепла, уюта и спокойствия, а его символом являются пасхальные яйца – расписанные писанки, которые издавна считались оберегом.

Сегодня мы предлагаем вам создать оригинальные пасхальные яйца с узором в горошек. Этот метод прост, интересен и не нуждается в специальных навыках, поэтому к нему могут приобщиться все члены семьи. Об этом пишет Телеграф.

Что вам понадобится:

  • Коробка спичек
  • Восковая свеча
  • Красители для яиц
  • Ватные палочки
  • Отварные яйца (с добавлением 2 ст. л. соли)

Инструкция:

  1. Зажгите свечу и дайте воску немного расплавиться.
  2. Соберите расплавленный воск на ватную палочку.
  3. Нанесите воск на яйца, делая точки разного размера.
  4. Отварите яйца в красителе согласно инструкции.
  5. Достаньте пасхальные яйца из кипятка и дайте им остыть.

Воск не окрасится, поэтому на ваших пасхальных яйцах появятся оригинальные узоры у горошек. Вы можете использовать разные цвета красителей, чтобы создать неповторимые и оригинальные пасхальные яйца.

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Совет:

  • Чтобы узор был четким, дайте воску остыть на ватной палочке перед нанесением на яйцо.
  • Вы можете использовать специальные наклейки для пасхальных яиц, чтобы создать более сложные узоры.
  • Смажьте готовые пасхальные яйца маслом, чтобы придать им блеск.

Напомним, мы уже писали, как покрасить яйца на Пасху крапивой.

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