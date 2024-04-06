Как быстро приготовить невероятно вкусный пирог из стакана кефира
Обожаете домашнюю выпечку? Тогда этот рецепт пирога на кефире – точно для вас. Готовить его очень просто, а результат всегда радует: пирог получается нежным, воздушным и ароматным.
Ягоды, сухофрукты, орехи – добавляйте любые ингредиенты по вашему вкусу, и наслаждайтесь прекрасным десертом, пишет издание УНИАН.
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Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 300 г
- Сливочное масло – 80 г
- Сахарная пудра – 150 г
- Яйца куриные – 4 шт.
- Кефир – 200 мл
- Разрыхлитель теста – 1 пачка
- Ягоды (любые) – 400 г
Приготовление:
- Взбейте сахар, желтки и кефир.
- Растопите масло, слегка остудите и добавьте к желткам, взбейте.
- Добавьте в муку разрыхлитель теста и перемешайте. Добавьте в массу с желтками и взбейте венчиком.
- Отдельно взбейте белки в крепкую пену. Добавьте в тесто, перемешайте лопаткой.
- Смажьте форму для выпечки (диаметром 30 см) маслом. Выложите в нее тесто, разровняйте лопаткой.
- Сверху выложите ягоды.
- Выпекайте в разогретой до 170°C духовке в течение 45 минут.
Приятного аппетита!
Совет:
- Вместо ягод можно использовать любые другие фрукты, например яблоки, груши, персики.
- Также можно добавить в тесто орехи, сухофрукты или цукаты.
- Пирог можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадной глазурью.
Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.
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