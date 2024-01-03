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Как быстро приготовить песочное печенье: простой рецепт

Игорь Романько

Как быстро сделать песочное тесто для печенья

Песочное печенье – это универсальная выпечка, подходящая для любого случая. Оно получается нежным, хрустящим и очень вкусным. А приготовить его можно буквально через 30 минут.

Рецептом поделились на сайтеprostoway. Для более насыщенного вкуса в тесто можно добавить ваниль или корицу. Если вы хотите, чтобы печенье получилось более хрустящим, добавьте в тесто 1 столовую ложку крахмала. Чтобы печенье получилось более сладким, увеличьте количество сахара до 70 г.

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Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Сахар – 50 г
  • Соль – 1 ч. л.
  • Масло – 150 г

Приготовление:

  1. Включите духовой шкаф на 180 градусов. Противень застелите пергаментом.
  2. В миске смешайте муку, сахар и соль.
  3. Масло нарежьте кубиками и вотрите в сухие ингредиенты до образования крошки.
  4. Соберите тесто в шар и выложите его на противень.
  5. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см.
  6. Посыпьте тесто сахаром и солью.
  7. Проткните тесто вилкой.
  8. Вырезайте печенье нужной формы.
  9. Выпекайте печенье в течение 30 минут до золотистого цвета.

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