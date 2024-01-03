Как быстро приготовить песочное печенье: простой рецепт
Песочное печенье – это универсальная выпечка, подходящая для любого случая. Оно получается нежным, хрустящим и очень вкусным. А приготовить его можно буквально через 30 минут.
Рецептом поделились на сайтеprostoway. Для более насыщенного вкуса в тесто можно добавить ваниль или корицу. Если вы хотите, чтобы печенье получилось более хрустящим, добавьте в тесто 1 столовую ложку крахмала. Чтобы печенье получилось более сладким, увеличьте количество сахара до 70 г.
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Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Сахар – 50 г
- Соль – 1 ч. л.
- Масло – 150 г
Приготовление:
- Включите духовой шкаф на 180 градусов. Противень застелите пергаментом.
- В миске смешайте муку, сахар и соль.
- Масло нарежьте кубиками и вотрите в сухие ингредиенты до образования крошки.
- Соберите тесто в шар и выложите его на противень.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 см.
- Посыпьте тесто сахаром и солью.
- Проткните тесто вилкой.
- Вырезайте печенье нужной формы.
- Выпекайте печенье в течение 30 минут до золотистого цвета.
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