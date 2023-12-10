Как быстро приготовить простую намазку на хлеб к праздничному столу: 3 простых рецепта

Сегодня мы поделимся рецептами простых и вкусных намазок для бутербродов. Они идеально подходят для быстрого перекуса или неожиданного застолья как закуски.

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Рецептами поделились на сайте Хозяйка. Ингредиенты просты и бюджетны, блюдо готовится очень быстро, а вкус поразит всех гостей.

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Закуска "Белочка" (Еврейская намазка)

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт.

Соль по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Хлеб – 1 шт.

Сырок плавленый – 2 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика

Майонез – 1-2 ст.л.

Приготовление:

Смажьте терку маслом. Натрите сыр. Натрите куриные яйца. Выдавите чеснок через пресс. Добавьте соль и перец. Выложите майонез и хорошо перемешайте. Нарежьте хлеб кусочками, обжарьте до румяной корочки. Смажьте намазку на подготовленный хлеб. Готово!

Намазка на хлеб из сардин

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Лук – 1 шт.

Сардины – 1 банка

Майонез – 1-2 ст.л.

Приготовление:

Нарежьте вареные яйца и лук. Выложите их в миску, добавьте консервированные сардины. Раздавите их вилкой и добавьте соль, перец и майонез. Разрежьте хлеб пополам и смажьте его намазкой. Готово!

Сельдь намазка

Ингредиенты:

Морковь – 1 шт.

Плавленый творог – 2 шт.

Сельдь – 100 г

Масло сливочное – 80 г

Приготовление:

Нарежьте рыбное филе. Натрите морковь, плавленый сыр и сливочное масло. Перемешайте все вместе. Смажьте хлеб подготовленной массой. Готово! Приятного аппетита!

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