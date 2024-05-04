Как быстро проредить морковь: лайфхак с манкой

Проблема прореживания моркови знакома каждой хозяйке. Этот процесс не только трудоемок, но и может повредить нежные побеги. Однако существует несколько уловок, которые помогут вам посадить морковь так, чтобы она росла равномерно и не нуждалась в прореживании. Об этом пишет Главред.

Использование бутылки

Этот трюк мы уже описывали раньше. Вам понадобится пластиковая бутылка из-под воды или газировки.

Срежьте дно бутылки. Сделайте отверстия в дни бутылки, чтобы семена could easily fall out. Заполните бутылку семенами моркови. Проведите бороздку на грядке. Поставьте бутылку с семенами в борозду, равномерно распределяя семена. Засыпьте борозду землей.

Использование муки или манки

После того, как вы проделаете бороздки на грядке, посыпьте их мукой или манкой.

Это поможет вам лучше видеть семена и распределить их равномерно.

Семена, которые легли слишком густо, можно легко переместить.

Использование бредовых культур

В промежутках между рядами моркови можно посадить быстрорастущие маячковые культуры, например лук.

Когда лук и морковь появятся, лук будет служить ориентиром для лестницы соседних овощей.

Этот метод посадки существенно сокращает необходимость вручную прореживать растения.

Использование специальных лент с семенами

В настоящее время на рынке доступны специальные ленты с семенами моркови, которые уже разложены на оптимальном расстоянии друг от друга.

Вам просто нужно положить ленту в бороздку, полить ее водой и засыпать землей.

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Использование сеялки

Если у вас есть сеялка, то вы можете легко и быстро усадить морковь на нужном расстоянии.

Это экономит время и силы, а также гарантирует равномерную лестницу.

Совет Перед посевом семян моркови рекомендуется замочить их в воде на несколько часов.

Это поможет им побыстрее прорасти. Следуя этим простым советам, вы сможете посадить морковь так, чтобы она росла равномерно и не нуждалась в прореживании. Это сэкономит ваше время и силы и гарантирует вам богатый урожай.

Напомним, мы уже писали, как сажать и ухаживать за морковью и свеклой, чтобы они уродили сладкими.

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