Как быстро растопить снег во дворе дома с помощью самодельного средства

Зима – это время года, когда на дорогах и тротуарах часто образуется лед и снег. Чтобы избавиться от этих неприятностей, люди используют разные средства, такие как соль, песок, или их смесь.

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Однако есть более эффективный способ, не требующий больших затрат и сложных ингредиентов. Как сделать реагент для таяния снега и льда рассказали NBC.

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Для изготовления этого реагента вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 литра воды

30 мл жидкости для мытья посуды

¼ стакана медицинского спирта

Смешайте все ингредиенты в ведре и вылейте на обледенелую поверхность. Снег и лед начнут таять, а образующиеся пузырьки помогут предотвратить дальнейшее образование льда. Спустя некоторое время остатки осадков можно собрать лопатой.

Этот реагент можно использовать как для дорожек, так и для тротуаров, а также для очистки замерзшего лобового стекла автомобиля. Он не причиняет вред растениям и не оставляет следов на поверхности.

Жидкость для мытья посуды снижает поверхностное натяжение воды, что позволяет ей быстрее проникать в лед и снег. Медицинский спирт, в свою очередь, снижает температуру замерзания воды, что также способствует таянию льда.

Многие не знают, как эффективно утеплить свою обувь, особенно когда в сапогах или ботинках становится холодно. Поэтому UAportal рассказал о действенных, а главное бюджетных способах утепления.

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