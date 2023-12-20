Как быстро растопить снег во дворе дома с помощью самодельного средства
Зима – это время года, когда на дорогах и тротуарах часто образуется лед и снег. Чтобы избавиться от этих неприятностей, люди используют разные средства, такие как соль, песок, или их смесь.
Однако есть более эффективный способ, не требующий больших затрат и сложных ингредиентов. Как сделать реагент для таяния снега и льда рассказали NBC.
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Для изготовления этого реагента вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 литра воды
- 30 мл жидкости для мытья посуды
- ¼ стакана медицинского спирта
Смешайте все ингредиенты в ведре и вылейте на обледенелую поверхность. Снег и лед начнут таять, а образующиеся пузырьки помогут предотвратить дальнейшее образование льда. Спустя некоторое время остатки осадков можно собрать лопатой.
Этот реагент можно использовать как для дорожек, так и для тротуаров, а также для очистки замерзшего лобового стекла автомобиля. Он не причиняет вред растениям и не оставляет следов на поверхности.
Жидкость для мытья посуды снижает поверхностное натяжение воды, что позволяет ей быстрее проникать в лед и снег. Медицинский спирт, в свою очередь, снижает температуру замерзания воды, что также способствует таянию льда.
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