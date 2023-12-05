Как быстро разморозить лобовое стекло авто с помощью самодельного средства

Размораживать стекло горячей водой может привести к его трещению из-за резкого контраста температур. Дополнительно обдувание стекла печкой может занять много времени.

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Однако существует другой быстрый и безопасный метод, о котором пишет издание avto.novyny. Для удаления ледового слоя из лобового стекла в домашних условиях можно использовать простой раствор, для приготовления которого понадобятся всего три компонента: крепкий алкогольный напиток (водка), вода и бутылка с распылителем.

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Чтобы изготовить раствор и удалить лед, следует придерживаться следующих шагов:

Разведите алкоголь водой в соотношении 1 к 2. Перелейте раствор в распылитель. Равномерно нанесите раствор на лобовое стекло. После того, как лед размягчается, удалите его с помощью мягкого скребка или щетки.

Кроме того, существует специальный спрей под названием Антилид, который доступен для покупки на АЗС и в специализированных магазинах. Эти средства предназначены для быстрого удаления льда с наружной стороны лобового стекла, зеркал, замков и т.д. Обычно они не наносят вред дворникам и другим резиновым или пластиковым деталям автомобиля, а также предотвращают дальнейшее образование льда.

Процесс применения спрея "Антилид" также прост:

Заведите двигатель. Включите продувку ветрового стекла. Нанесите средство, держа его в вертикальном положении. Через несколько минут удалите лед скребком или щеткой.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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