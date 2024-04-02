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Как быстро разморозить морозилку: хозяйки поделились действенными лайфхаками

Цихоцкая Мария

Как быстро разморозить морозилку: хозяйки поделились действенными лайфхаками

Размораживание морозильной камеры часто рассматривается как изнурительный и длительный процесс. Однако, с помощью простых методов, можно сделать его быстрым и безопасным.

Французский портал Sante+ делится проверенными способами размораживания морозилки.

Метод кастрюли с горячей водой:

  • Переместите продукты в термосумки с охлаждающими элементами.
  • Застлать тряпками и газетами пол возле морозильной камеры.
  • Отсоедините устройство от сети.
  • Достаньте полки и замочите их в мыльном растворе.
  • Поставьте кастрюлю с кипятком на дно морозильной камеры, плотно закройте дверцу и оставьте на 15 минут.
  • Протрите внутреннюю часть морозильной камеры тряпкой, смоченной в растворе уксуса или пищевой соды.
  • Дождитесь полного высыхания морозильной камеры, включите ее и поверните полки на место.

Метод фена:

  • Возьмите обычный фен.
  • Держите его на расстоянии от морозильной камеры, направляя тепло на замерзшие участки.
  • Лед начнет оттаивать, а вы можете собирать отколовшиеся куски в контейнер или ведро.

Полезные советы:

  • Для удаления льда используйте скребки, избегая сильного нажатия.
  • Размораживайте морозильную камеру не реже двух раз в год.
  • Нанесите тонкий слой растительного масла на стенки, чтобы предотвратить образование льда.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете без проблем разморозить морозильную камеру, сохранить продукты свежими и снизить потребление энергии холодильником.

Помните:

  • Перед размораживанием выключите морозильную камеру из розетки.
  • Не используйте для размораживания горячую воду или электроприборы, не предназначенные для этого.
  • Дайте морозильной камере полностью высохнуть перед тем, как снова ее включать.

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