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Как быстро разморозить мясо без микроволновки: действенный лайфхак

Цихоцкая Мария

Как быстро разморозить мясо без микроволновки: действенный лайфхак

Многие для размораживания мяса используют микроволновку или горячую воду. Однако такие способы могут привести к потере вкусовых качеств продукта.

Об этом пишет ТСН.

Вот более щадящий метод, который займет всего 10 минут. Мясо после него останется жестким, но его можно будет нарезать на куски и приготовить.

Что вам понадобится:

  • Глубокая миска
  • Вода
  • Сахар

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Способ приготовления:

  1. В миску налейте воду и растворите в ней одну столовую ложку сахара. Температура воды должна составлять около 40-45 градусов.
  2. Опустите кусок мяса в раствор и оставьте на 10 минут.
  3. Затем вымойте мясо от сахара и можете приступать к приготовлению.

Преимущества этого способа:

  • Он позволяет быстро разморозить мясо (за 10 минут).
  • Мясо сохраняет свою свежесть и текстуру.
  • Вкус готового блюда становится гораздо ярче.

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