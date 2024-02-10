Как быстро сварить горох без замачивания: лайфхак от хозяек
Горох – сытное и полезное блюдо, которое может стать отличным основанием для супа, гарнира или салата. Однако многие избегают приготовления гороха из-за того, что его варка требует много времени. Существует несколько уловок, которые помогут вам значительно ускорить этот процесс.
Как быстро сварить горох:
- Замачивание:
- Замачивание гороха в холодной воде на 6-8 часов значительно сократит время его варки.
- Для лучшего эффекта добавьте в воду чуть-чуть соли или пищевой соды.
- Добавление жира:
- Во время варки гороха добавьте в кастрюлю 1-2 столовые ложки сливочного или растительного масла.
- Жир образует на поверхности жидкости пленку, способствующую сохранению тепла и ускоряющему процесс приготовления.
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- Использование мультиварки:
- Современные мультиварки снабжены специальными режимами для приготовления бобовых.
- Благодаря этому горох будет готов через 30-40 минут, а вам не нужно будет постоянно следить за процессом.
- Измельчение:
- Измельченный горох готовится быстрее целого.
- Вы можете использовать для этого блендер или кухонный комбайн.
- Добавление специй:
- Некоторые специи, такие как лавровый лист, тмин, куркума, не только добавляют гороху аромату, но и способствуют его размягчению.
Благодаря этим простым советам вы сможете приготовить вкусное и полезное блюдо из гороха без лишних хлопот!
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