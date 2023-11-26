Как быстро убрать пятна от кофе и чая из чашки: неожиданный лайфхак

Пятна от чая и кофе выглядят отвратительно, и чашка может выглядеть грязной, даже если ее почистить. Причина, по которой чай оставляет пятна на чашках, заключается в высоком содержании дубильной кислоты, которая не растворяется в воде.

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Однако есть лайфхак, который позволит быстро избавиться от пятен. Речь идет о таблетках для зубных протезов, сообщает Express.co.uk.

Вскипятите воду, залейте в чашку и добавьте одну таблетку. Оставьте раствор примерно на пять минут.

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Как только вода вступила в контакт с таблеткой, она начнет шипеть. После этого вылейте воду и помойте чашку обычно.

Основная причина, почему таблетки для зубных протезов так хорошо справляются с этой задачей, состоит в том, что они содержат пищевую соду и лимонную кислоту. Оба эти ингредиента действуют вместе и заставляют таблетку шипеть и растворять пятна.

Таблетки для зубных протезов имеют другие чистящие средства, такие как удаление накипи из чайника, удаление пригоревшей пищи из кастрюль и чистка душевых воронок.

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