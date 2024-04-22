Как быстро убрать разбитое стекло: лайфхак с хлебом
Уборка разбитого стекла может быть опасна, ведь мелкие обломки трудно заметить и легко порезаться. Но есть простой и экономный способ сделать это безопасно: используйте хлеб!
Этот нетрадиционный метод уборки приобрел популярность благодаря своей простоте и эффективности. Об этом пишет Express.
Как это работает:
- Возьмите кусок мягкого хлеба.
- Прижмите его к поврежденному участку.
- Мелкие обломки стекла прилипнут к хлебу.
- Выкиньте хлеб.
- Повторяйте, пока не уберете все обломки.
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Почему это работает?
- Мягкая текстура хлеба прилипает к мелким обломкам, обеспечивая их тщательное удаление без риска травмирования.
- Хлеб легко найти почти в каждом доме, делая этот метод доступным.
- Использование хлеба экологически чистое, ведь оно не нуждается в одноразовых моющих средствах.
Помните: безопасность больше всего! Всегда соблюдайте правила уборки разбитого стекла, чтобы уберечь себя и других от травм.
Напомним, мы уже писали, какие средства нельзя использовать во время уборки дома.
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