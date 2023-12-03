Как быстро убрать следы косметики из воротника куртки: зимний лайфхак

Многие женщины известны с проблемой следов косметических средств на воротниках курток и пальто. С особой остротой эта неприятность возникает в эпоху светлого цвета, когда даже небольшие пятна становятся заметными.

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Однако решение этой проблемы может быть очень быстрым и легким, не требуя от вас постоянной стирки или посещения химчистки. Вам понадобится всего несколько минут и несколько простых средств, сообщает Ukr.Media.

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Чтобы восстановить свежий вид вашей куртки или пальто, вам понадобится мицеллярная вода и ватные диски.

Главный плюс этого метода состоит в том, что следы исчезают мгновенно, и вам не нужно идти в магазин, ведь мицеллярная вода для снятия макияжа есть у каждой любительницы косметики дома.

Просто смочите ватный диск в мицеллярной воде, наложите его на пятно на несколько секунд, протрите, и вы увидите, что следы косметики исчезли.

Чтобы избежать вторичного загрязнения, повторяйте процедуру через день. Однако важно не переборщить с мицеллярной водой, чтобы избежать остатков или разводов на вашей любимой одежде.

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