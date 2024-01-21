Как быстро выгладить одежду без утюга: лайфхак с самодельным спреем

В поездках или в других ситуациях, когда нет возможности воспользоваться утюгом, может возникнуть проблема с помятыми вещами.

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Чтобы справиться с этим, можно воспользоваться одним из самых распространенных методов, таких как раскладка одежды на вешалке в горячей ванне или использование фена. Однако существует еще один, более простой и эффективный способ – разглаживание футболки с помощью самодельного спрея, рассказывает @sheetslaundryclub.

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Что нужно для приготовления спрея

Для приготовления спрея для разглаживания футболок вам понадобятся:

1/8 стакана воды

1/2 чайной ложки кондиционера для белья

Пульверизатор

Как приготовить спрей

Налейте воду в пульверизатор. Добавьте кондиционер для белья и кропотливо взболтайте.

Как разгладить футболку

Разбрызгивайте спрей на всю поверхность футболки, особенно на помятые участки. Аккуратно разгладьте футболку руками, используя плавные движения.

Советы

Для более эффективного разглаживания футболки можно использовать полотенце. Положите футболку на полотенце и разгладьте ее руками, прикладывая полотенце к помятым участкам.

Если футболка сильно помята, можно повторить процедуру несколько раз.

Этот способ разглаживания футболок без утюга прост и эффективен. Он поможет вам всегда иметь в идеальном состоянии свою любимую одежду, даже если вы в поездке или у вас нет доступа к утюгу.

Напомним, иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Поэтому мы рассказали, как быстро избавиться от таких следов на одежде.

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