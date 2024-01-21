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Как быстро выгладить одежду без утюга: лайфхак с самодельным спреем

Игорь Романько

Как быстро разгладить футболку без утюга с помощью пульверизатора

В поездках или в других ситуациях, когда нет возможности воспользоваться утюгом, может возникнуть проблема с помятыми вещами.

Чтобы справиться с этим, можно воспользоваться одним из самых распространенных методов, таких как раскладка одежды на вешалке в горячей ванне или использование фена. Однако существует еще один, более простой и эффективный способ – разглаживание футболки с помощью самодельного спрея, рассказывает @sheetslaundryclub.

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Что нужно для приготовления спрея

Для приготовления спрея для разглаживания футболок вам понадобятся:

  • 1/8 стакана воды
  • 1/2 чайной ложки кондиционера для белья
  • Пульверизатор

Как приготовить спрей

  1. Налейте воду в пульверизатор.
  2. Добавьте кондиционер для белья и кропотливо взболтайте.

Как разгладить футболку

  1. Разбрызгивайте спрей на всю поверхность футболки, особенно на помятые участки.
  2. Аккуратно разгладьте футболку руками, используя плавные движения.

Советы

  • Для более эффективного разглаживания футболки можно использовать полотенце. Положите футболку на полотенце и разгладьте ее руками, прикладывая полотенце к помятым участкам.
  • Если футболка сильно помята, можно повторить процедуру несколько раз.

Этот способ разглаживания футболок без утюга прост и эффективен. Он поможет вам всегда иметь в идеальном состоянии свою любимую одежду, даже если вы в поездке или у вас нет доступа к утюгу.

Напомним, иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Поэтому мы рассказали, как быстро избавиться от таких следов на одежде.

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