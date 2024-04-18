Как быстро высушить волосы без использования фена: лайфхак от парикмахеров

Что делать, когда возникает потребность быстро высушить волосы, но нет возможности воспользоваться феном из-за отсутствия электроэнергии? Чтобы справиться с этой ситуацией, можно воспользоваться одним нехитрым методом.

Если у вас под рукой нет фена, не волнуйтесь. Вам понадобится лишь три чистых полотенца, об этом пишет Ukr.Media. Если электричество все же есть, то вы можете использовать утюг для дополнительного тепла.

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Как можно высушить волосы без фена

Для того чтобы ваши волосы быстро высохли после мытья, воспользуйтесь тремя полотенцами, которые эффективно поглощают влагу. Первым делом, тщательно промокните волосы первым полотенцем, чтобы удалить лишнюю воду. Далее, вторым постарайтесь максимально отжать волосы. Последнее, третье полотенце, следует предварительно подогреть с помощью утюга, а затем обернуть им волосы на 20 минут.

Этот метод натурального высушивания не только ускорит процесс высыхания волос, но и сделает их более послушными и уменьшит склонность к электризации.

Чтобы дополнительно ускорить высыхание, парикмахеры советуют использовать кондиционер или бальзам для волос во время мытья. Важно помнить, что их следует наносить только на кончики волос, избегая корней, чтобы не потерять объем прически.

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