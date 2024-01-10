Как бюджетно обновить интерьер кухни: 10 советов от дизайнеров

Кухня – это сердце дома, где мы проводим много времени, готовя еду, общаясь с близкими и просто отдыхая. Поэтому важно, чтобы в этой комнате царил порядок и комфорт.

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Об этом пишет Shuba.

Организация кухни – задача не из легких, но вполне выполнимая. Следуя нескольким простым советам, вы сможете сделать свою кухню более функциональной и эстетичной.

Зонируйте кухню

Первый шаг к организации кухни – это зонирование. Разделите пространство на несколько функциональных зон, например зону для приготовления пищи, зону хранения продуктов и зону приема пищи.

Это поможет вам разместить все необходимые предметы и принадлежности в оптимальном месте. К примеру, в зоне приготовления пищи можно разместить плиту, духовку, мойку и холодильник. В зоне хранения продуктов – шкафы и полки. В зоне приема пищи – стол и стулья.

Держите необходимое под рукой

Чтобы избежать хаоса на кухне, держите под рукой только то, что вы используете каждый день. Остальные принадлежности и посуду можно убрать в шкафы или на полке.

Также важно, чтобы все было расположено в удобном для вас порядке. К примеру, сковороды и кастрюли можно разместить на полках или в ящике у плиты. А кухонные ножи – в специальном ножовке.

Используйте все поверхности

Если у вас маленькая кухня, не страшитесь использовать все доступные поверхности для хранения. К примеру, на холодильнике можно разместить контейнеры со специями или кулинарными книгами. А на стенах – полочки для посуды или других мелочей.

Храните крышки от кастрюль вертикально

Храните крышки от кастрюль вертикально, чтобы их было легче найти. Для этого можно использовать специальные органайзеры или просто создать систему хранения в ящике.

Выбросьте упаковки

После покупки продуктов бросьте упаковку, которая занимает лишнее место. Вместо этого переложите продукты в контейнеры или плетеные корзины. Это поможет сэкономить место и сделать кухню более эстетичной.

Инвестируйте в прозрачные контейнеры

Для хранения сыпучих продуктов, таких как крупа, сахар, мука и специи, используйте прозрачные контейнеры. Это позволит вам легко видеть, что у вас есть и избежать лишних затрат.

Разместите продукты в корзинах

Некоторые продукты, например фрукты, овощи и хлеб, лучше хранить в корзинах. Это поможет сохранить их в свежем состоянии и предотвратить образование лишнего мусора.

Правильно храните чистящие средства

Для хранения чистящих средств, губок, скребков и других аксессуаров используйте большие пластиковые контейнеры. Это поможет вам организовать пространство и облегчить поиск нужного предмета.

Упорядочьте свой холодильник

Отведите время, чтобы упорядочить холодильник. Выбросьте испортившиеся продукты и разместите остальные в удобном для вас порядке. К примеру, молочные продукты можно разместить на нижних полочках, а свежие овощи и фрукты – на верхних.

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Следуйте этим советам

Следуя этим советам, вы сможете организовать свою кухню так, чтобы она была функциональна, эстетична и комфортна.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам организовать кухню:

Используйте маркировку для контейнеров и полочек. Это поможет вам быстро найти то, что вам нужно.

Регулярно убирайте и сортируйте кухню. Это поможет вам поддерживать порядок.

Не бойтесь экспериментировать с разными системами хранения. Найдите то, что подходит именно вам.

Благодаря организации ваша кухня станет вашим излюбленным местом в доме.

Напомним, мы уже писали, как оформить дизайн кухни.

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