Как часто нужно кормить кошку: особенности питания

Вопрос кормления кошек – ключевой аспект ухода за ними, который влияет на здоровье и самочувствие животного. Важно понимать детали о частоте и объеме пищи для домашних любимцев.

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О том, как часто нужно кормить кошку, рассказало издание Dailynews.kyiv. Количество корма зависит от его вида.

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Дозировка сухого корма:

Суточная дозировка сухого корма составляет около 3/4 объема классической чашки (200 мл), разделенной на 4-5 небольших порций.

Дозировка влажного корма:

Кошка потребляет от 320-400 г влажного корма в день, что эквивалентно большой банке или 3-4 маленьким пакетикам.

Смешанное кормления:

При смешанном кормлении следует уменьшить дневную порцию сухого и влажного корма, чтобы в сочетании получилось сбалансированное питание.

График кормления для котят:

Молоко составляет полноценную пищу для котят в течение первых 2 недель их жизни. Котятам следует получать пищу каждые 2-4 часа, с постепенным удлинением интервалов до 6-8 часов.

В возрасте 6-8 недель котенок отлучается от матери и должен питаться не менее 4-5 раз в день. Это позволяет обеспечить постоянный источник энергии. Следует помнить, что у котят большой аппетит, однако маленький желудок, поэтому их нужно кормить часто, но небольшими порциями.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет, связанных с их поведением.

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