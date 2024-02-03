Как делать замечания чужим детям: шесть правил

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Поделитесь мнением: стоит ли вообще делать замечания чужим детям?

- Общее правило номер один – с детьми разбираются родители.

Правило, из которого, как ни старайся быть корректной, есть исключения. Чужой ребёнок обижает твоего, чужой ребёнок берёт без разрешения ваши игрушки, родители чужого ребёнка не реагируют, либо их не видно и есть необходимость вмешаться. Как?

- Общее правило номер два.

Мы не воспитываем чужих детей, мы обозначаем границы допустимого в отношении своего ребёнка и своё право на свои игрушки, вещи, гаджеты. Как это выглядит (звучит) на практике?

Вместо "не толкайся", говорим: "Я не разрешаю тебе толкать мою девочку", или "Пожалуйста, не толкай мою девочку".

Вместо "не трогай!", говорим: "Это наш самокат, я не разрешаю тебе его брать", или "Это наш самокат, перед тем, как его взять, попроси, пожалуйста, разрешения у Маши".

Мы не воспитываем чужих детей, мы устанавливаем (контролируем) правила игры.

Вместо "не отбирай у Маши самокат!", говорим: "Давайте кататься по очереди: ты прокатился, сейчас Маша проедет круг, потом снова ты".

Вместо "отдай Маше самокат", говорим: "Сейчас Машина очередь кататься", и крепко держите самокат.

Почему важно вмешиваться в детские, особенно в малышовые, конфликты ?

Психолог Ирина Катин-Ярцева говорит: “Правила вежливости появились у человечества не за год или два, это тысячи лет опыта проб и ошибок. Вряд ли кто-то из нас сознательно хочет этим опытом пренебречь и растить детей, как маленьких дикарей. Поэтому наша задача и ответственность как взрослых – научить детей приемлемым в обществе, цивилизованным способам общения и разрешения конфликтов. И вмешиваясь в детские ссоры, мы показываем им модель правильного взаимодействия".

Если чужой ребенок мешает вам?

Например, болтает ногами в автобусе и задевает вас, вместо "не болтай ногами" говорим: "Пожалуйста, не пинай меня".

- Общее правило номер три.

Мы не даём оценку поведению ребёнка, мы просим его не доставлять нам дискомфорт.

Вместо "не болтай ногами, это некрасиво" и "сиди ровно, девочки не должны болтать ногами", говорим: "Пожалуйста, осторожнее, ты задеваешь меня ногами".

- Общее правило номер четыре – вежливость!

Уверенный, но доброжелательный тон. Мы не ругаем чужого ребёнка, мы просим его не мешать нам. Вежливость поможет также не настроить родителей ребёнка против себя. И не вызовет резкий протест против вас у самого ребёнка.

Дети учатся социальному взаимодействию у взрослых. Уважайте малыша, и он, когда вырастет, будет уважать вас, когда вы состаритесь. Не кричите на чужого ребёнка, и он не будет кричать на вашего.

- Общее правило номер пять.

Что делать нельзя?

— Нельзя делать замечания, когда ребёнок плачет. Какой бы дискомфорт у вас это ни вызывало, родители разберутся сами. Как бы вам ни казалось, что родители не справляются, родители разберутся сами. Только родители знают, почему ребёнок плачет, почему ребёнок не перестаёт плакать и что делать, чтобы ребёнок перестал плакать.

— Фамильярничать с ребёнком. "Ты чё дерёшься", "Ты чё ревёшь" – это фамильярность. И для детей она столь же оскорбительна, как и для взрослых, но ребёнок, в силу возраста и субординации, не может вам адекватно ответить и защитить свои границы, которые вы нарушаете формой обращения, резко входя в близкий круг ребёнка.

— Обсуждать поведение ребёнка и его родителей в третьем лице при ребёнке и родителях. Это недопустимое нарушение личных границ ребёнка и родителей. Понятно, что вы рассержены и вам хочется "отомстить", но… воздержитесь.

- Общее правило номер шесть.

Как обратиться к родителям? Без обвинений, без грубости.

Допустимые формы:

— "Будьте добры, вмешайтесь, ваш малыш расстраивается, что я не даю ему наш самокат".

— "Кажется, в песочнице назревает ссора. Ваш ребёнок там есть?"

— "Извините, вы не могли бы придержать ножки малыша?"

— "Помогите мне, пожалуйста, организовать очередь на горку".

И если родители попросили прощения за своего малыша и вмешались в ситуацию, не стоит продолжать разговор.