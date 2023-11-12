Как дешевле кипятить воду – в чайнике или в микроволновке: ответ вас удивит

В условиях сплошного удорожания важно знать, как экономить деньги на простых вещах. Это касается и кипячения воды.

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В среднем украинцы включают электрочайники до 20 раз в сутки, чтобы вскипятить воду. В холодный период эта цифра может быть значительно больше, если греть воду из крана, то этот процесс вам обойдется в 30 копеек.

Так что экономнее не только кипятить воду в электрочайнике комнатной температуры.

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Еще один способ экономного расходования электричества – кипятить воду в микроволновке.

Чайник vs микроволновка

В разговоре с Metro.co.uk эксперт по энергетике Бен Галлицци сказал: "Нет большой разницы между стоимостью кипячения воды в чайнике или микроволновке. Однако микроволновая печь может обойтись на 11 пенсов дешевле (5 грн), если приготовить 100 чашек чая ".

Это означает, что приготовление 100 чашек чая в чайнике мощностью 3 кВт будет стоить примерно 1,47 фунта (64,6 грн), а в микроволновке мощностью 800 Вт – около 1,36 фунта стерлингов (59,8 грн).

Почему микроволновая печь может быть дешевле

Эксперт объяснил: Существует несколько причин, почему микроволновка может быть более дешевым вариантом для кипячения воды.

Во-первых, микроволновые печи потребляют меньше электроэнергии, чем чайники. Чайник мощностью 3 кВт потребляет примерно 900 Вт, а микроволновая печь мощностью 800 Вт – всего 720 Вт.

Во-вторых, микроволновые печи нагревают воду быстрее чайников. Это означает, что они работают меньше времени, что также помогает сэкономить деньги.

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Однако микроволновка имеет некоторые недостатки. Это связано с тем, что часть воды может испаряться при нагревании в микроволновке.

Во-вторых, микроволновые печи могут быть менее удобны для кипячения большого количества воды. Это связано с тем, что они могут быть ограничены размером посуды, которую можно использовать для кипячения воды.

В конце концов, лучший вариант для кипячения воды зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.

Если вы ищете самый дешевый вариант, микроволновка может быть хорошим выбором. Однако если вы ищете самый эффективный вариант, чайник может быть лучшим выбором.

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