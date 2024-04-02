Как эффективно постирать одежду вручную: ведро и бутылка заменят стиральную машинку (видео)
Самодельную стиральную машину можно смастерить из пластиковых бутылок. Этот лайфхак поможет вам сделать одежду чистой и сэкономить счета за электроэнергию.
Этим способом поделился автор ролика в соцсети ТикТок Oscar Picena. Он назвал шаги, которые необходимо выполнить, чтобы создать ручную стиральную машину.
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Необходимые материалы:
- Ведро
- Паяльник (подойдут и простые ножницы)
- Деревянный черенок от метлы
- Пластиковая бутылка на 1,5 – 2 литра
Как изготовить ручную стиралку
- С помощью паяльника или ножниц сделайте отверстия у основания пластиковой бутылки
- Отрежьте дно бутылки
- Разгладьте край бутылки зажигалкой или с помощью огня свечи. Внимание! Это действие должны выполнять только взрослые.
- Вставьте метлу в нос бутылки и хорошо закрепите.
Как постирать вещи в самодельной стиралке:
1. Налейте воду и моющее средство в ведро, регулируя количество в зависимости от количества белья.
2. Поместите грязную одежду в ведро (от 1 до 5 вещей в зависимости от размера ведра).
3. Окуните одежду в воду.
4. Держите ручку домашней стиральной машины и нажмите вверх и вниз, чтобы эффективно постирать одежду.
Обратите внимание на то, что проделанные отверстия на бутылке облегчают выход мыльной воды, обеспечивая эффективную очистку.
Этот метод бесшумен и эффективен, что позволяет быстро и легко почистить одежду.
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