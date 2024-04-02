Как эффективно постирать одежду вручную: ведро и бутылка заменят стиральную машинку (видео)

Самодельную стиральную машину можно смастерить из пластиковых бутылок. Этот лайфхак поможет вам сделать одежду чистой и сэкономить счета за электроэнергию.

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Этим способом поделился автор ролика в соцсети ТикТок Oscar Picena. Он назвал шаги, которые необходимо выполнить, чтобы создать ручную стиральную машину.

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Необходимые материалы:

Ведро

Паяльник (подойдут и простые ножницы)

Деревянный черенок от метлы

Пластиковая бутылка на 1,5 – 2 литра

Как изготовить ручную стиралку

С помощью паяльника или ножниц сделайте отверстия у основания пластиковой бутылки Отрежьте дно бутылки Разгладьте край бутылки зажигалкой или с помощью огня свечи. Внимание! Это действие должны выполнять только взрослые. Вставьте метлу в нос бутылки и хорошо закрепите.

Как постирать вещи в самодельной стиралке:

1. Налейте воду и моющее средство в ведро, регулируя количество в зависимости от количества белья.

2. Поместите грязную одежду в ведро (от 1 до 5 вещей в зависимости от размера ведра).

3. Окуните одежду в воду.

4. Держите ручку домашней стиральной машины и нажмите вверх и вниз, чтобы эффективно постирать одежду.

Обратите внимание на то, что проделанные отверстия на бутылке облегчают выход мыльной воды, обеспечивая эффективную очистку.

Этот метод бесшумен и эффективен, что позволяет быстро и легко почистить одежду.

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