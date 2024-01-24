Как есть сало и худеть: ответ немецких ученых

Сало – это традиционный украинский продукт, часто ассоциирующийся с вредными привычками и избыточным весом. Однако последние исследования ученых из Дрезденского института здравоохранения показали, что сало может быть полезно для здоровья и даже помогать похудеть.

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Сало – это не вредный продукт, как многие считают. На самом деле оно может быть полезно для здоровья и даже помогать похудеть. Однако важно употреблять сало в разумных количествах и в правильном виде, пишет РадиоТрек.

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Полезные свойства сала

Свежее сало содержит ценные жирные кислоты – линолевую и арахидоновую. Эти жирные кислоты необходимы для нормального функционирования мозга и нервной системы. Они защищают нейроны от дегенеративных процессов, способствуют хорошему самочувствию и укрепляют иммунитет.

Кроме того, сало содержит холин – вещество, которое нейтрализует негативное влияние холестерина на организм. Холестерин, содержащийся в сале, находится в пределах нормы.

Сало не способствует набору веса

Эксперты утверждают, что ожирение чаще всего возникает из-за избытка в рационе углеводов, а не жиров. Употребление сала способствует длительному ощущению сытости, что может быть полезно для тех, кто стремится похудеть.

Как правильно употреблять сало

Чтобы сало принесло больше пользы, чем вреда, его не следует жарить. Лучше есть его в сыром виде или готовить на пару. Также можно употреблять сало в составе разных блюд, например салатов, супов или борщей.

Напомним, что соленое сало может быть еще вкуснее, если прибегнуть всего к одному секрету. Тогда кожура будет мягкой, а само сало очень аппетитным и вкусным.

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